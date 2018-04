Die Jusos blickten im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung jetzt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Und sie wählten einen neuen Vorstand samt Vorsitzendem: Ole Meiwes übernahm das Amt.

„In 2017 ist viel passiert. Wir hatten neben der Landtagswahl auch eine Bundestagswahl, welche ihre Schatten bis in das Jahr 2018 geworfen hat“, resümierte aber zuvor der stellvertretende Vorsitzende Deniz Yalcin. Neben der Beteiligung an den Wahlkämpfen und der Diskussion um den Koalitionsvertrag haben die Ahlener Jusos regelmäßig Stammtische für alle Interessierten abgehalten und Aktionen wie „Ahlen putz(t) munter“ unterstützt.

Nun wollen die Jungsozialisten nach vorne blicken. Bei den Vorstandswahlen wurde Ole Meiwes zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter sind Michelle Friedl, Lucas Maaßen und Karim Blanz. Als Beisitzer werden Christian Szontkowski, Deniz Yalcin und Kay-Urban Röge den Vorstand unterstützen.

„Wir wollen im nächsten Jahr wieder mehr inhaltlich arbeiten und uns weiter für neue Mitglieder öffnen. Wir sind eine Mitmachorganisation. Unsere Inhalte orientieren sich an den Interessen unserer Mitglieder. Außerdem stehen einige Aktionen an, beispielsweise werden wir uns am 1. Mai an der Kundgebung auf der Zeche Westfalen beteiligen und uns natürlich gegen die Blau-Braunen am 13. April stellen“, stellte Ole Meiwes die Pläne für die kommenden Wochen vor.

Nach einer Diskussion über die Legalisierung von Cannabis verbrachten die Jusos noch einen gemeinsamen Abend im Lehmofen.