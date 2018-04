Im Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde für die rund 2,14 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen am 15. und 16. April in Potsdam will die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft („Verdi“) in NRW laut einer Pressemitteilung den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Für kommenden Dienstag, 10. April, ruft der „Verdi“-Bezirk Münsterland die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu einem eintägigen Warnstreik auf. Der Aufruf ergeht auch an die „Verdi“-Mitglieder bei der Ahlener Stadtverwaltung.

Sie sollen die Möglichkeit haben, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Orten zu einer zentralen Kundgebung nach Bielefeld zu fahren. Welche Bereiche konkret von dem Warnstreik betroffen sein werden, ist noch offen.