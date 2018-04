Nächste Aktion: Matschbahn-Reparatur

Mit einem Kniff schaffte es der Förderverein des Kindergartens St. Marien, die Teilnahmezahl bei seiner Jahreshauptversammlung zu erhöhen. Die Versammlung am Samstagmorgen wurde an ein Frühstück im Kindergarten angehängt.

Der Fördervereinsvorsitzende Matthias Hainke blickte zunächst auf das abgelaufene Jahr zurück, in dem der Förderverein das 40-jährige Jubiläum des Kindergartens unterstützt hatte. Die Teilnahme am Entenrennen des Lion Clubs zu Pfingsten hatte dem Förderverein zwei Siegprämien von je 500 Euro beschert und

das Kindergarten-Café zum Pöttkes- und Töttken Markt einen Gewinn von 1650 Euro gebracht. „Das Geld kommt dahin, wo es hin muss – nämlich zu unseren Kindern“, versicherte Matthias Hainke. Er appellierte an die Eltern, die Aktion als Helfer auch in diesem Jahr zu unterstützen. „Jede Helferstunde hilft uns weiter“, zeigte er auf, dass der Verkauf von Kaffee und Kuchen sehr personalaufwendig sei.

Weitere Aktionen seien der St.-Martin-Umzug und der Adventsbasar gewesen, an dem sich der Förderverein mit einem Grillstand beteiligt hatte. Jede Kindergartengruppe hatte 300 Euro zur freien Verfügung erhalten und weitere 300 Euro waren in die Schulkind-Kasse geflossen. Mit Unterstützung des Trägers St. Bartholomäus und der Volksbank hatte der Förderverein zudem neue Garderoben für jede Gruppe angeschafft.

Für dieses Jahr plant der Verein die Koordination einer Tagesfahrt zum Katholikentag in Münster im Mai. Hierzu werden vergünstigte Eintrittskarten geordert. Weiter soll die Matschbahn repariert werden und ein großes Sonnensegel erhalten. Der Förderverein lädt zur traditionellen Gartenaktion am 5. Mai ab 9 Uhr ein. Geplant ist dann die Verteilung von neuem Sand und Hackschnitzeln an den Spielgeräten. Der Verein sagte die Übernahme von Kost und Logis zu.

Bei den Wahlen gab es nur eine Veränderung. Matthias Hainke wurde als Vorsitzender ebenso wiedergewählt wie sein Vertreter Ernst-Wilhelm Linnemann. Kassierer bleibt Michael Bruland. Bestätigt wurde Schriftführerin Kerstin Tinnermann, die auf Wunsch allerdings nur für ein Jahr kandidierte. Als Beisitzer bleiben Sibylle Baumgart, Michaela Grabenmeier und Marcel Luik-Neik im Vorstand. Janine Bathe folgt Kathrin Klingenburg als Beisitzerin. Andreas Uelk übernimmt wieder die Kassenprüfung. Alle Wahlvorgänge verliefen einstimmig.