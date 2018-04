„Wilder“ Stil fasziniert noch

„Choo Choo Ch‘Boogie“: Die etwa 100 Besucher des Lokschuppens durften sich am Samstagabend in die 1940er und 50er Jahre zurückversetzt fühlen. Die Party unter dem Motto „Jump, Jive and Swing“ an der ehemaligen Zeche kam bei den tanzfreudigen Gästen sichtlich an. Und die waren nicht nur aus der Wersestadt, sondern auch aus Münster, Dortmund oder Bielefeld gekommen, um den melodiösen Live-Jazz des Septetts „Stu & The Big Jump“ zu genießen und dazu ausgiebig zu tanzen.

So wie etwa Renate und Horst Ketelhut aus Ostwestfalen, die so manche beeindruckende Pirouette oder Überschlag aufs Parkett legten: „Wir finden es toll, dass es solche Veranstaltungen gibt“, meinten die beiden passionierten Tänzer, die der Band regelmäßig zu ihren Auftritten hinterherreisen, wie sie erzählten.

Die 1994 gegründete Musikgruppe um Pianist Sven T. Uhrmann und Sängerin Kerstin Belz bot derweil Rhythmisches aus jener Zeit dar, als sich der Rock‘n‘Roll aus Swing und Bebop gerade erst entwickelte und man das Wort „Halbstarke“ für Teenager fand. Ein neuer, vergleichsweise „wilder“ Tanz- und Musikstil entstand da vor sieben Jahrzehnten, der offensichtlich noch heute fasziniert. „Stu & The Big Jump“ setzten diesen „Harlem-Juke-Box-Sound“, wie Uhrmann es erklärte, am Samstag mit den Saxofonisten Marc Bermann und Andreas Menzel, dem Schlagzeuger Martin Siehoff, Jörn Dodt am Kontrabass und Christoph Steier authentisch um. Zu den swingenden Songs mit Titeln wie „Mojo Jump“ oder „Buzz Me“ wirbelte so mancher Petticoat durch den Lokschuppen. Und mit Hosenträgern zum weißen Hemd waren sogar die meisten Herren gekleidet wie um 1950.

Die Tanzlehrer Terenia Lukasiwicz und Matthew Part hatten indessen vor dem Konzert mit einem Schnellkurs in die erforderlichen Schritte eingeführt. Als „Stu & The Big Jump“ danach aufspielten, war die Tanzfläche vor der Bühne wohl auch deshalb durchgängig gefüllt.

Für den stilvollen Gesang von Frontfrau Kerstin Belz zum rhythmischen Zusammenspiel von „Stu & The Big Jump“, nicht zuletzt gekennzeichnet durch die Saxofon-Einlagen, spendeten die Lokschuppen-Besucher zwischendurch immer wieder viel Applaus. Und sie tanzten unermüdlich weiter, vor allem zu zahlreichen Kompositionen aus der Feder des Altsaxofonisten Louis Jordan aus den 1940er und 50er Jahren. Sein „Choo Choo Ch‘Boogie“ ist auch sieben Jahrzehnte nach seiner Entstehung eine Aufforderung zum rhythmischen, ausgelassenen Tanz: am Samstagabend im „Lokschuppen“ auf jeden Fall.