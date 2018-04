Die neue Düngeverordnung, die im Juni 2017 in Kraft trat, stellt die Landwirte vor neue Herausforderungen. Sie war daher das Hauptthema des Feldbegangs, den der Landwirtschaftliche Ortsverein Vorhelm am Freitagabend unternahm.

Das Wetter war trocken und frühlingshaft: „Wir haben das Wetter nicht so bestellt, dass wir erst nach dem Feldbegang auf den Feldern anfangen können“, begrüßte Ortslandwirt Ulrich Averberg seine Kollegen auf Hof Volking. Denn die vergangenen Wintermonate waren nass und teilweise auch mit Frost durchsetzt.

„Wir hinken in der Vegetation 14 Tage hinterher“, analysierte Pflanzenschutzexperte Martin Volking von der BASF SE die aktuelle Lage. Diese Zeit müsse nun wieder hereingeholt werden.

Die Landwirte fuhren mit dem Rad einige Felder ab, wo Martin Volking auch wertvolle Tipps zur Umsetzung der neuen Düngeverordnung gab. Diese limitiert die auszubringende Düngemittelmenge. „Die Landwirte sind dadurch gezwungen, die Düngemittel effektiv auszubringen“, erklärte Volking. Ziel sei es, dass alle Nährstoffe von den Pflanzen so gut verarbeitet werden, dass ein effektiver Nährstoffkreislauf entsteht. Diese Effektivität kann nach Aussage von Ulrich Averberg auch dazu führen, dass die Nährstoffe in geringen Mengen in mehreren Fahrten ausgebracht werden müssen. Das führe zu sichtbar vermehrten Arbeiten auf den Feldern, ohne dass mehr Düngemittel ausgebracht wird.

Die Landwirte nutzten ihren Feldbegang traditionell auch dazu, mit Bettina und Michael Heimann zwei Imker einzuladen. Die Gespräche dienten so auch dazu, Wege zu finden, wie Bienen besser geschützt werden können.