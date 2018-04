Theonas Balladen berührten

Auch der Abend der Konzertreihe „One World - One Stage“ am Samstag im Bürgerzentrum war überschattet von dem tragischen Ereignis in Münster. Die Moderatoren Nazanin Asgari und Omid Salehi baten um eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer. Später kam sogar noch ein Ehepaar aus Münster zum Konzert, das nur wenige Minuten vor dem Geschehen am „Kiepenkerl“ vorbeigekommen war.

„Die einzige Sache, die alle Menschen zusammenbringt, ist Musik“, betonte Omid Salehi und kündigte drei Gruppen an. Den Auftakt machten Theona Tatischwilli und Freunde. Die 21-jährige Sängerin aus Georgien wurde von Bass und Gitarre begleitet. In verschiedenen Sprachen präsentierte sie gefühlvolle Balladen. Ihre helle, klare Stimme ließ aufhorchen. Dabei griff sie selbst auch bei zwei Liedern zur Gitarre. Das Publikum forderte natürlich eine Zugabe und war sich einig, dass Theona noch eine große Karriere vor sich haben könnte.

Mit „Barflute“ präsentierte sich ein Ahlener Damenseptett mit Blockflöten – von der Bassflöte bis zur Altflöte. Die Formation, die barfuß auftritt, spielt in der Regel junge, moderne Komponisten. Aber auch „Rock Around The Clock“ von Bill Haley hatte sie im Programm. Die Gruppe ist allerdings noch in der Findung, Mitstreiterinnen sind durchaus noch gesucht. „Die müssen nicht unbedingt Flöte spielen“, teilten die Musikerinnen mit. Den Kontakt könne das Bürgerzentrum herstellen.

Griechisch, Türkisch, Kurdisch und Arabisch ging es weiter. Das Quintett „Daddy Lolo“ aus Münster ist international besetzt, wobei die Mehrzahl der Mitglieder bereits in Deutschland geboren wurde. Ihr Oriental Blues, der in Griechenland als Rembetiko bekannt ist, greift die typischen Blues­themen auf. Erfrischend ist dabei die Instrumentierung mit Bouzouki, Baglama und Oud.