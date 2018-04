Dem für Dienstag, 10. April, ausgerufenen Warnstreik im öffentlichen Dienst folgen auch Tarifbeschäftigte von Stadtverwaltung und Ahlener Umweltbetrieben. Die Touren der Biomüllabfuhr fallen deswegen ersatzlos aus. Die Umweltbetriebe raten, Bioabfälle in speziellen Abfallsäcken zu sammeln, die bei verschiedenen Verkaufsstellen erhältlich sind. Diese werden mit der nächsten turnusmäßigen Biomüllabfuhr in zwei Wochen entsorgt.

Geschlossen bleibt wegen des Warnstreiks der Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße. Ab Mittwoch, 11. April, können nicht abgefahrene Biomülltonnen am Wertstoffhof kostenlos geleert werden. Ebenfalls am Mittwoch werden die wegen des Streiks entfallenden Touren der Sperrmüllabfuhr nachgeholt.

Bestreikt werden auch die städtischen Kindertagesstätten Milchzahn, Beumers Wiese und Ostwall. Die Kita Ostwall richtet für berufstätige Eltern der eigenen Einrichtung eine Notgruppe ein. Wegen eines schon länger feststehenden Planungstages öffnet die Kita Lilienthalweg am Dienstag ebenfalls nicht.

Auch Teile der Beschäftigten aus dem Rathaus, des Technischen Rathauses, der Stadtbücherei und der Volkshochschule nehmen am Warnstreik teil, wovon jedoch das VHS-Kursangebot nicht betroffen ist. Wie schon vor Ostern angekündigt, bleibt der Bürgerservice wegen der Installation einer neuen Software zur Verwaltung von Einwohnermeldedaten am Dienstag und Mittwoch geschlossen.

Abfallsäcke für Biomüll sind bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich Kaufland, Nawrot, Dinkelmann Electroplus, Volkers Kiosk, Bienes Kiosk, Kiosk Sierleja, Wertstoffhof, Rewe Dolberg, Lädchen am Pilz Vorhelm.