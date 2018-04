Fröhlicher „Mammut Express“

Es sollte eine Prozession der Freude werden, als die gesamte Mammutschulgemeinde am Montagmorgen vom alten Schulgebäude am Röteringshof in das neue im Burbecksort zog. Dass es sogar eine Prozession der Begeisterung wurde, war schnell erkennbar. „Man muss nur mal in die Gesichter der Menschen hier schauen“, zeigte sich auch Dr. Jörg Hopfe von der NRW-Bank begeistert. Das Institut hatte mit Fördermitteln die Sanierung des neuen Domizils der Mammutschule erst möglich. Gut angelegtes Geld, wie sich schon am ersten Tag zeigte.

Als um Punkt 8 Uhr der „Mammut Express“ vom Röteringshof zu seinem neuen Schulgebäude – die ehemalige Geschwister-Scholl-Schule – loszog, war in den alten Räumen die Klingel schon abgestellt. Es gab also kein zurück mehr. Dementsprechend erleichtert führten Schulleiterin Elke Walter und Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Prozession an. Die Punktlandung war geglückt.

An der neuen Schule erwarteten dann Vertreter der Stadtverwaltung, der NRW-Bank und die Handwerker mit Applaus auf die 272 Schüler sowie 40 Lehrer und Mitarbeiter, die zunächst erfreut-verdutzt am großen Empfangsspalier vorbei in ihre neuen Klassenräume zogen. Die neugierigen Blicke der Schüler waren beim Betreten des Gebäudes nicht zu übersehen, ständig drehten sich die Köpfe von links nach rechts und wieder zurück.

Das große Mosaik mit dem Schriftzug „Mammutschule“ und einem großen Mammut im Eingangsbereich zog dabei die erste Aufmerksamkeit auf sich. Später ging dann jede Klasse für sich auf Entdeckungstour. Immer mach der Devise „Was befindet sich wo?“

Im Lehrerzimmer zeigte Schulleiterin Elke Walter ihre Freude offen, hatte aber auch so manches kritisches Detail augenzwinkernd im Blick: „Wenn die Lehrer hier in der Couchecke sitzen, dann heißt es: ‚Schulleitung halt die Klappe‘.“

Die ganze Mammutschule zieht um 1/16 Im „Mammut Express“ zog die ganze Schulgemeinde am Montag in ihr neues Gebäude im Burbecksort Foto: Ralf Steinhorst

Sie sei aufgeregt, glücklich und zufrieden, gestand sie, alle hätten beim Umzug tatkräftig mitgeholfen. Was sie in der Umzugszeit mit ihren Lehrerkollegen von den Menschen in Ahlen und der Stadtverwaltung an Unterstützung erfahren habe, sei jeden großen Dankes wert. Wobei die Lehrerkollegen in den Osterferien dienstverpflichtet waren. „Das darf ich auch nicht öfter machen“, lächelte die Schulleiterin. Ein besonderes Lob ging an die Handwerker, die im Umzugsstress mit ihrer ruhigen Art immer wieder gut getan hätten.

Vorbei seien jetzt die Zeiten eines zusammenbrechenden Internets, was die Medienarbeit sehr vereinfache. Bedeutender ist Elke Walter aber, den Kindern am neuen Standort ein Gefühl von Sicherheit zu bieten. „Wir wollen signalisieren, wir hören euch zu und sind bei euch“, hat sie als oberstes Ziel ausgegeben. Dazu dient auch die Einrichtung eines Anti-Aggressionsraums und eines Snoozle-Raums.

„Den Umzug haben sie wunderbar hinbekommen, den Rest schaffen sie auch noch“, lobte Alexander Berger die Schulleiterin und ihr Team.

„ So eine tolle Kletterwand hatten wir vorher noch nicht. So eine tolle Kletterwand hatten wir vorher noch nicht. “ Lenny

Insgesamt eine Millionen Euro flossen in die Bautätigkeiten. 900 000 Euro aus dem Programm „Gute Schule“ und 100 000 Euro aus dem Programm für Digitalisierung. Wobei Dr. Jörg Hopfe betonte, dass Ahlen beim Abruf von Fördermitteln ganz weit vorne liege. Auch Baudezernent Andreas Mentz zeigte sich zufrieden, es sei viel geleistet worden. Schön sei es gewesen, dass viele heimische Handwerker mitgewirkt haben, auch die beteiligten Verwaltungsmitarbeiter hätten sich ins Zeug gelegt.

Zufriedenheit herrschte auch bei den Schülern. Nachdem ein erstes „Guten Morgen“ durch die Schulflure gehallt war, richteten sich die Klassen ein. „So eine tolle Kletterwand hatten wir vorher noch nicht und das Licht im Klassenraum ist auch toll“, hat Lenny schnell entdeckt. Auch Jonas fielen einige Details ins Auge: „Die neue Tafel ist besser, die alte ging immer zu. Und die Pinnwand hinten im Klassenraum ist toll.“

Unter welches Motto stellte doch gleich Schulleiterin Elke Walter den ersten Tag? „Heute ist erst mal Ankommen angesagt!“ Und der nochmalige Blick in die strahlenden Gesichter verriet es: Sie alle haben lange auf diesen Tag des Ankommens gewartet.