Fragen vor und während Schwangerschaft

Die bundesweite „Woche für das Leben“ startet am Samstag. In diesem Jahr findet das Angebot in Ahlen sogar bundesweite Beachtung. Grund ist das umfangreiche und vielseitige Programm, das am Montag im „Lunch Club“ von den Akteuren vorgestellt wurde. Insgesamt beteiligen sich 14 Einrichtungen an der „Woche für das Leben“, die von der evangelischen und katholischen Kirche getragen wird.

In der Runde zeigte sich der Pressereferent der St.-Franziskus-Stiftung, Volker Tenbohlen, zufrieden, dass so viele Partner „wie noch nie“ dabei sind. Der Ahlener Koordinator Jürgen Ribbert-Elias wies darauf hin, dass diese Woche im kommenden Jahr zum 20. Mal trägerübergreifend in Ahlen stattfinden wird.

Auch 2018 stehen wieder Fragen zur Situation vor und während der Schwangerschaft im Vordergrund. Dabei zeigte Ribbert-Elias auf, dass vorgeburtliche Diagnostik Sorgen nehme, aber auch erzeugen könne. Es komme die Frage der „Vermeidung“ von behinderten Kindern auf. Die „Woche für das Leben“ aber wolle „ermutigen, ein Kind ohne Vorbehalt anzunehmen“. Es gehe darum, „Ja zu sagen zum Leben“.

Mit einem Kinder- und Familienfest von 14 bis 17 Uhr geht es am Samstag, 14. April, an der Wichern-Kita los. Zur Eröffnung findet eine Andacht statt. Es folgen musikalische Beiträge sowie ein Mitmachprogramm und In­fostände.

Zum Gesamtprogramm, das über die bundesweite Woche hinausgeht, gehören auch zwei Filme, zunächst „24 Wochen“ am Dienstag, 17. April, um 15 Uhr beim SkF, Walstedder Straße 1, und dann „Gattaca“, am Montag, 23. April, 19.30 Uhr, im „Cinema Ahlen“. Pfarrer Willi Stroband stimmt auf den Science-Fiction-Film ein.

Am Montag, 16. April, gibt es in der Mammutschule von 9.30 bis 11 Uhr ein Elterncafé. Eine Hebamme und eine pädagogische Fachkraft stehen für Auskünfte in Sachen „Frühe Hilfen“ für werdende Eltern und Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern bis etwa drei Jahren zur Verfügung.

Mitdiskutieren können am Abend ab 19.30 Uhr die Besucher in der Caféteria des St.-Franziskus-Hospitals beim Thema „Schwangerschaft und Pränataldiagnostik“. Nach der Begrüßung durch den Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Dr. Markus Gantert, folgen Vorträge von Prof. Dr. Monika Bobbert und Prof. Dr. Matthias Meyer-Wittkopf. An der anschließenden Podiumsdiskussion nimmt zudem Dr. Carsten Krüger, Leiter der Kinderklinik, teil. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiter geht es mit dem Film am Dienstag und einer Infoveranstaltung zum Thema „Enkel dich jung“ am Mittwoch, 18. April, von 17 bis 18.30 Uhr im Familienzentrum Kita St. Ludgeri, Birkenstraße. Der Wortgottesdienst am Donnerstag, 19. April, um 17 Uhr im Elisabeth-Tombrock-Haus steht un­ter dem Motto „Ich bin Gottes Wunschkind“. Am Abend (20 Uhr) folgt ein Treffen der Elterninitiative „Inklusion im Kreis Warendorf“ beim Kinderschutzbund in der Warendorfer Straße 81. Ein weiteres „Elterncafé gibt es am Freitag, 20. April (9.30 bis 11 Uhr), im Jugendzentrum Ost.

Der Abschlussgottesdienst mit Pfarrerin Katrin Naechster findet am Samstag, 21. April, um 16.30 Uhr, in der Krankenhauskapelle statt.

Zusätzlich geht es am Donnerstag, 26. April, von 20 bis 21.30 Uhr in der Familienbildungsstätte um „Kinderwunsch aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin – Vorbereitung auf Schwangerschaft und warum es oft nicht sofort klappt“. Hier wird eine Gebühr von 7,50 Euro fällig.