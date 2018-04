Sechs Stunden mehr pro Woche

Der „Lange Donnerstag“ kommt zurück. Nicht im Einzelhandel, sondern bei den Ahlener Umweltbetrieben. Sie halten ihren Wertstoffhof künftig donnerstags bis 18 Uhr geöffnet, zwei Stunden länger als bisher. Und damit nicht genug: An jedem Samstag können die Ahlener ab sofort zum Beispiel ihre Gartenabfälle bis 16 Uhr kostenlos an der Alten Beckumer Straße loswerden. Bislang schlossen sich die Tore schon mittags um 12 Uhr. Damit werden die Öffnungszeiten um sechs auf insgesamt 46 Stunden pro Woche ausgedehnt.

Möglich macht es ein neues Arbeitszeitmodell, das von der Leitung der Umweltbetriebe bereits am 26. September 2017 im Fachausschuss vorgestellt worden war – verbunden mit der Absichtserklärung, es mit Beginn dieses Jahres umzusetzen. Doch die Verhandlungen mit dem Personalrat zogen sich länger hin als gedacht. Dessen Vorsitzender Jörg Adomat gibt zu: „Es war eine schwere Geburt.“ Der „Knackpunkt“ war nach Adomats Worten die Vermeidung von Überstunden, was mit dem nun ausgearbeiteten Schichtplan gewährleistet werde.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger bestätigt, es sei „nicht so einfach“ gewesen, zu einer Einigung zu kommen. Umso erleichterter zeigte sich der Verwaltungschef gestern beim Pressetermin, dass der Knoten jetzt endlich durchgeschlagen werden konnte und die Bürger rechtzeitig zum Start der Freiluftsaison, wenn viele ihre Gärten auf Vordermann bringen, den verbesserten „Komfort“ in Anspruch nehmen können. Dies sei jedoch „nur ein Zwischenschritt“ bis zur Fertigstellung des neuen Baubetriebshofes in etwa anderthalb Jahren, betonte Berger. Einen nochmals deutlichen Qualitätssprung, ergänzte Stadtbaurat Andreas Mentz, werde es erst am neuen Standort geben können, der die Voraussetzungen schaffe, auch größere Mengen von Abfällen und Wertstoffen aus Privathaushalten anzunehmen. Einstweilen bleibt – grob gesagt – eine Kofferraumladung am Tag das Limit.

Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Umweltbetriebe, erinnerte noch einmal daran, dass bei einer im Sommer 2016 durchgeführten Befragung un­ter den „Kunden“ des Wertstoffhofes von den knapp 700 Teilnehmern zwei Drittel dem Service und der Freundlichkeit der Mitarbeiter insgesamt ein gutes Zeugnis ausgestellt hätten. Vielfach sei jedoch der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten an einem Wochentag und insbesondere an den Samstagen geäußert worden. Ob nun, da dieser Wunsch in Erfüllung geht, das Angebot aber auch entsprechend angenommen wird, bleibe abzuwarten, schließt Stadtbaurat Andreas Mentz nachträgliche Korrekturen nicht aus. Man müsse „realistisch“ sein: „Wir werden es nie so hinbekommen, dass es allen gefällt.“ Aber jetzt, so Bürgermeister Alexander Berger, sollte man dem Neuen erst mal „eine Chance geben“.