88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung machten sich am Dienstagmorgen in zwei Bussen auf den Weg nach Bielefeld. Hier fand die landesweite Protestaktion im Rahmen des Warnstreiks der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) im Öffentlichen Dienst statt. Eine erst geplante Kundgebung in Münster war wegen der Amokfahrt am Samstag abgesagt worden.

„Wir sind es wert“, stand auf den Bannern zur Tarifrune 2018. Für die Gewerk-schafterinnen und Gewerkschafter war es klar, dass auch die Beschäftigten im öffentliche Dienst an den sprudelnden Staatseinnahmen teilhaben müssten. „Der öffentliche Dienst muss attraktiv bleiben“, erklärte Uwe Stein vom Personalrat. Und dessen Vorsitzender Jörg Adomat hob hervor: „Alle Bereiche der Stadt sind vertreten.“ Die Stadtwerke seien allerdings nicht dabei. Die streikenden Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zeigten von den Forderungen in der aktuellen Tarifrunde absolut überzeugt: „Der öffentliche Dienst darf nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden“, meinte eine Teilnehmerin, die, wie sie betonte, voll hinter der Ankündigung des Verdi-Vorsitzenden Frank Bsirske steht, im Zweifelsfall auch massiv zu streiken: „Wir hoffen, die Warnstreiks zeigen Wirkung.“

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung lagen die Schwerpunkte des Streiks auf den Kindertageseinrichtungen und den Bereichen der Umweltbetriebe. Über die Nichtabfuhr des Biomülls ärgerten sich derweil die Anwohner des Dienstagsbezirks. Schließlich waren sie bereits vor zwei Wochen die Leidtragenden, als auch der Restmüll aus Streikgründen nicht abgeholt wurde.