Sprechende Deko und karibischer Wasserfall

Fans des gepflegten Rummels, die die Ahlener Maikirmes vom 27. April bis zum 1. Mai besuchen, kommen auf jeden Fall wieder auf ihre Kosten. Neun Großfahrgeschäfte und sechs Kinderfahrgeschäfte bieten den Besuchern ein schnelles, aufregendes und buntes Spektakel.

Marktmeister Dietmar Kisolowski, Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann und Gruppenleiter Michael Göttfert haben einige Neuheiten nach Ahlen geholt, die sie schon längere Zeit im Blick hatten. Dazu gehört der „Pirates Adventure“. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, lehnt das 30 Meter lange Laufgeschäft an den Film „Fluch der Karibik“ an. Der Betreiber hat es selbst gebaut und immer wieder verfeinert. „Das ist schon von außen eine Augenweide“, ist Dietmar Kisolowski begeistert. Im Inneren sollten sich die Gäste sogar vor einem Wasserfall in Acht nehmen.

Ebenfalls neu ist Schiffschaukel „The Real Nessy“, die an die bekannte „Alte Liebe“ erinnert. „Das hat aber sehr viel mehr Speed“, hat der Marktmeister beobachtet. Familien dürfen sich mit „Tom der Tiger“ auf eine weitere Neuheit freuen. Die Achterbahn für Jung und Alt hat es auch akustisch in sich. „Die Dekorationsteile sprechen“, schmunzelt Dietmar Kisolowski.

Bei den Kinderfahrgeschäften kommt der „Flying Airdance“ neu nach Ahlen. Der Hubschraubersimulator für Kinder und Eltern wird zehn Meter in die Höhe geliftet und fährt dann im Kreis. Auch auf die Klassiker „Musik Express“, „Break Dance No. 2“ sowie zwei Auto-Scooter müssen die Kirmesbesucher nicht verzichten. Der Simulator „New World 3000“ bietet zudem mit seinem 3D-Kino wieder viele Effekte.

Die Maikirmes dauert von Freitag, 27. April, bis Dienstag, 1. Mai. Sie ist Freitag und Samstag von 14 bis 22.30 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 22.30 Uhr, am Montag von 14 bis 22.30 Uhr und am Dienstag von 14 bis 22 Uhr. Der Eröffnungsrundgang mit Vertretern der Stadt beginnt am Freitag um 15 Uhr, anschließend findet die Verlosung im Mittelgang des Kirmesplatzes statt. Zu gewinnen gibt es 20 Kirmeswundertüten im Wert von bis zu 50 Euro. Die Gratislose sind in Bürgerservice, Stadtwachtbüro und bis 15.30 Uhr auf der Kirmes im Mittelgang erhältlich.

Der Freitag ist bis 18 Uhr auch gleichzeitig Coupontag, bei dem einmal gezahlt wird, aber zweimal gefahren werden darf. Freitagabend ab 21.45 Uhr wird es am Himmel wieder hell, wenn das Feuerwerk aufsteigt. Der Familientag am Montag bietet den Kirmesbesuchern ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften.