Chance auf Ausbildung

Im vergangenen Frühjahr stand er kurz vor dem Fachabitur, hatte zahlreiche Bewerbungen verschickt, aber für Arbeitgeber schien er einfach nicht interessant. „Meistens bekam ich noch nicht mal eine Einladung zum ersten Auswahltest, auf einen interessanten Ausbildungsplatz hatte ich keine Chance“, erinnert sich der heute 19-jährige Dustin Hänel. Doch hilfsbedürftigen Menschen Unterstützung anzubieten, das konnte er sich gut vorstellen. Auf die Idee, sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Elisabeth-Tombrock-Haus zu bewerben, brachte ihn seine Cousine Selenay Firinci.

Die hatte selbst zwei Jahre zuvor ihr FSJ im Seniorenheim an der Kapellenstraße absolviert. Zwölf Monate unterstützte sie die Hauswirtschaft im Wohnbereich: Tische decken, Essen austeilen, Wäsche verteilen oder Betten beziehen gehörte zu ihren Aufgaben. Der Kontakt mit der Generation der über 80-Jährigen, darunter Menschen mit Demenz, machte ihr viel Freude. Sie nutzte immer wieder Gelegenheiten, den Pflegekräften über die Schulter zu schauen, und blieb dem Haus im Anschluss an ihr FSJ treu: als Auszubildende in der Altenpflege.

Ihr Cousin Dustin unterstützt seit September den Sozialen Dienst. Er begleitet Bewohner zu Spiel- oder Gymnastikrunden oder bei Arztbesuchen und kann auch sonst für viele kleine Hilfsdienste einspringen, etwa wenn Osterdekoration angebracht wird, oder es um einen kleinen Plausch zwischendurch geht. „Ich sehe und lerne vieles. Es ist oft anders als im Schulalltag. Das finde ich besonders spannend,“ sagt er.

„ Es ist oft anders als im Schulalltag. Das finde ich besonders spannend. Es ist oft anders als im Schulalltag. Das finde ich besonders spannend. “ Dustin Hänel

Obendrein sind seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich gestiegen. „Ich wurde zu etlichen Tests und Gesprächen eingeladen. Am Ende habe ich Einladungen selbst auswählen können“, strahlt Dustin. Inzwischen hat er einen Ausbildungsplatz als Versicherungskaufmann in der Tasche. Und kann die restlichen Monate seines FSJ mit einem guten Gefühl genießen.

Das FSJ und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Elisabeth-Tombrock-Haus bieten jungen Menschen Chancen zur Orientierung. Das Seniorenheim ermöglicht dabei Einblicke in unterschiedliche Berufe: Altenpflege, Hauswirtschaft, Sozialer Dienst, Hausservice, Logistik sowie die Verwaltung. Auch die im Haus tätige Ergotherapeutin und die Musik-Geragogin vermitteln Eindrücke ihrer Tätigkeiten.

Willkommen sind junge Menschen, die Lust haben, das Leben im Elisabeth-Tombrock-Haus mit ihrem Engagement zu bereichern. Das Seniorenheim kann Interessierte im Rahmen des FSJ für eine Dauer von zwölf Monaten beschäftigen. Eine Verlängerung auf 18 Monate ist möglich. Für BFDler über 27 Jahren besteht auch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung.

Geboten werden ein Taschengeld, interne und externe Fortbildungen, Urlaubsanspruch und Zahlungen der Sozialversicherungsbeiträge. FSJler und BFDler unter 27 Jahren haben weiterhin einen Anspruch auf Kindergeld. Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiter der Freiwilligendienste ein qualifiziertes Zeugnis über das geleistete soziale Engagement, das für Bewerbungen zu Ausbildung oder Studium förderlich ist.

Trägerin des Freiwilligen Sozialen Jahres und des Bundesfreiwilligendienstes ist für das Elisabeth-Tombrock-Haus die Gesellschaft zur Förderung des freiwilligen sozialen Engagements im Bistum Münster oder das Deutsche Rote Kreuz – Freiwilligendienste Unna. Der Start eines zwölfmonatigen FSJ- oder BFD-Jahres ist in der Regel zum August oder September möglich. Um eine Stelle zu erhalten, ist eine kurzfristige Bewerbung wichtig. Dazu ist Hauswirtschaftsleiterin Käthe Winkelmann telefonisch unter der Nummer 89 33 oder Mail kaethe.winkelmann@st-clemens-gmbh.de erreichbar.