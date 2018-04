Bei seinem Erscheinen löste „Saturday Night Fever“ 1977 einen Begeisterungssturm ohnegleichen aus: die Disco-Welle mit John Travolta. Der Film machte den Schauspieler italienisch-irischer Abstammung zum Weltstar. Am 13. April 1978 lief er in den deutschen Kinos an. Martin Temme, Betreiber des „Cinema Ahlen“, nimmt diesen Jahrestag zum Anlass, den Streifen am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr in digital überarbeiteter Form zu zeigen. Wiederholung am Samstag, 14. April, um 21. 45 und am Sonntag, 15. April, um 11 und um 17.30 Uhr.

Die Produktionskosten des Films, in dem Travolta den jungen Italo-Amerikaner Tony Manero, einen kleinen Angestellten, mimt, der bei seinem wöchentlichen Discobesuch in Manhattan zum „König der Tanzfläche“ mutiert, waren mit geschätzten drei Millionen Dollar bescheiden. Travolta bescherte der Film aber Weltruhm und eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler. In dem nachfolgenden „Grease“ konnte der Amerikaner an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. Danach wurde es stiller um Travolta, der erst 1994 mit der Hauptrolle in „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino ein Comeback feierte.

Als bahnbrechend erwies sich das Marketingkonzept, Teile der Filmmusik vor dem Filmstart zu veröffentlichen. Titel wie „Stayin‘ Alive, „Night Fever“ oder „How Deep Is Your Love“ der „Bee Gees“ gehören zu den meistverkauften Soundtracks aller Zeiten.