In Vorhelm herrscht Ungewissheit über den Fortbestand des Gasthauses Pelmke. Auch am Montagabend waren dort die Rollläden heruntergelassen, obwohl der Montag ein regulärer Öffnungstag der traditionsreichen Gasstätte ist.

Schon seit Tagen herrscht in Vorhelm bei Bevölkerung und Vereinen die Befürchtung, dass das Gasthaus Pelmke endgültig schließt. Vor allem für viele Vereine würde damit ein beliebter Versammlungsort mit seinem Saal nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Kegelvereine müssten sich ein neues Domizil suchen.

Gerüchte, wonach es im Schaukasten des gastronomischen Betriebes einen Hinweis auf eine Schließung gebe, haben sich am Montagabend allerdings nicht bestätigt. Lediglich eine im Eingang seitlich abgestellte Tafel mit der Aufschrift „Heute Ruhetag“ war zu sehen. Nachbarn berichteten, dass das Restaurant schon seit einigen Tagen nicht mehr geöffnet habe. Auch musste in der vergangenen Woche mindestens eine Veranstaltung aus diesem Grund in eine andere Gaststätte verlegt werden.

Das Gasthaus wurde im Jahr 1853 von Gerhard Arnemann und Theresa Große Holtrup erbaut, 1863 wurde dort eine Schankwirtschaft gegründet. Seit Jahrzehnten ist es das Vereinslokal des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Die KG „Klein-Köln“ feiert dort seit Schließung der Hellbachhalle im Jahre 2001 ihren Karneval, zu diesem Anlass wurde immer ein großes Festzelt aufgestellt.

Auf telefonische Nachfrage der „AZ“ bat Wirtin Bärbel Schwippe um Verständnis, sich momentan nicht zum aktuellen Sachstand äußern zu wollen. Das soll aber zu einem späteren gegebenen Zeitpunkt geschehen. Wann das sein wird, ließ sie aber offen.