Ausweichen in den Stadtpark nötig

Die Weichen für das Schützenfest in gut sieben Wochen sind gestellt: Der Bürgerschützenverein Ahlen besprach sich am Dienstagabend bei seiner Jahreshauptversammlung im Restaurant „Chagall“ und beleuchtete zugleich das vergangene Jahr.

„Immer wenn eine Acht am Ende steht, ist es ein besonderes Jahr für uns“, erinnerte der Vorsitzende Horst Schenkel daran, dass der Bürgerschützenverein in diesem Jahr sein 330-jähriges Bestehen feiert. Dieses verband er mit der Hoffnung, dass es deshalb besonders viele Aspiranten um die Königswürde geben wird. Schon das letzte Schützenfest bewertete er als gelungen, nicht nur weil Oberst Marcel Damberg den Aar abschoss: „Für unseren Oberst ging einer seiner Lebensträume in Erfüllung.“

Horst Schenkel lobte auch den neuen Internetauftritt des Vereins, das ebenfalls neue „Facebook“-Profil soll besonders die jüngere Generation ansprechen. Zum Winterfest in der Stadthalle bemerkte der Schützen-Chef: „Dieses Mal war es ein Abend der Bürgerschützen.“ Dass im Februar dieses Jahres von Patrick Sunderkemper und Peter Grebenstein wieder eine Schießgruppe ins Leben gerufen wurde, rundete das positive Gesamtbild ab.

Aufgrund der Baustellen auf dem Marktplatz und an der Weststraße wird es zum Schützenfest vom 31. Mai bis zum 2. Juni einige organisatorische Veränderungen geben. So hat sich die militärische Führung dazu entschieden, zum Auftakt am „Chagall“ aufzumarschieren und das Antreten samt Kranzniederlegung im Stadtpark vorzunehmen. „Dafür haben wir eine würdige Stelle gefunden“, versicherte Marcel Damberg. Der Abend des Kommers soll wieder klassischer gestaltet werden, daher wird auf einen DJ verzichtet. Ausdrücklich aber seien die Damen dazu eingeladen. Horst Schenkel mahnte die Mitglieder zu einer größeren Teilnahme am Königsball am Festsamstag, die im Vorjahr nicht zufriedenstellend war.

Einen Wermutstropfen verkündete Kassierer Thomas Klotz, der von einer weiterhin sinkenden Mitgliederzahl berichtete. Die lag am Ende des Jahres 2016 bei 483; aktuell zählt der Verein 473 Mitglieder. Trotz allem sei die Kassenlage sehr stabil. Daher stimmte die Versammlung mehrheitlich für eine Beibehaltung der aktuellen Beitragssätze. Peter Tross schied als Kassenprüfer aus, Hendrik Westhölter wurde zu seinem Nachfolger gewählt.

Bernd Schulze Beerhorst als Sprecher der Königskompanie, Oberst Marcel Damberg als Kommandeur der Offiziere und Thomas Schulze Beerhorst als Hauptmann der Jungschützen berichteten von zahlreichen Veranstaltungen in ihren Abteilungen. Zu diesen zählten Ausflüge und Fahrten.

Bei den kommenden Terminen wies Damberg besonders darauf hin, dass das die Offiziersversammlung in diesem Jahr nicht am Pfingstdienstag, sondern bereits am 15. Mai stattfindet. Das Plakettenschießen ist für den 22. April von 10 bis 13 Uhr und den 26. April von 18 bis 20 Uhr in Enniger (Sportpark Balhorn) angesetzt. Horst Schenkel bat die Mitglieder zudem, sich an der Aktion „BSV 2020“ zu beteiligen, um so die Zukunft des Vereins besser gestalten zu können. Dazu wurden Fragebögen an alle Mitglieder versendet.