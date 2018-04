Sanierung der Abwasserrohre fällig

„Wir suchen noch einen erfahrenen Baggerführer, der uns hilft, die Fundamente für das Spielgerüst und die Bänke auszuheben.“ Mit diesem Aufruf wandte sich am Dienstagabend Silke Schneider, stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins Schullandheim Winterberg, an die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung im Awo-Begegnungszentrum. Hier hatten sich die Mitglieder getroffen, um nicht nur über die Vorhaben des laufenden Jahres zu beraten: „Wir haben auch extra diesen Ort gewählt, um nachher noch bei einer Bratwurst etwas beisammen zu sein“, ergänzte Vorsitzender Frank Schulz.

Doch vor die Wurst hat das Vereinsrecht die Formalitäten gesetzt. So teilten sich die beiden Vorsitzenden den Rückblick auf das ereignisreiche und erfolgreiche Jahr. „Wir haben geschafft, was wir uns vorgenommen haben“, freute sich Frank Schulz. So sei die Fensterrenovierung praktisch abgeschlossen, W-Lan im Haus verfügbar, eine Außentreppe und das Geländer instandgesetzt. „Schließlich konnten wir mit freiwilligen Helfern die Duschen mit Schamwänden ausstatten“, verkündete Frank Schulz. Damit erreichten auch die Duschen einen adäquaten Standard. Darüber hinaus wurden weiter Zimmer renoviert, mehr Betten im Zwei-Meter-Maß angeschafft und die Außenbeleuchtung auf LED umgestellt.

„Für dieses Jahr steht uns allerdings die gewaltige Sanierung des Abwassersystems bevor“, verkündete Silke Schneider. Der Zahn der Zeit hat an den Rohren genagt. Bei einer von Profis unternommenen Kamerafahrt stellte sich der schlechte Zustand der Rohre auf einer Länge von etwa 35 Metern dar. „Plan ist es, die Leitungen mit einem Inlett zu versehen, die Kosten dafür betragen etwa 10 000 Euro und Spenden sind sehr gefragt“, so die Vize-Vorsitzende. Dazu wolle der Verein die Türen mit Zargen in den Schlaftrakten austauschen und wenn möglich die alten Stahlbetten gegen modernere aus Holz austauschen. „Wir suchen auch noch fachkundige Helfer, die uns bei der Renovierung des Treppenhauses im Jungentrakt helfen können“, bat Schulz um Unterstützung.

Bei der guten Belegung des Hauses ist es allerdings gar nicht so einfach für die Planer, einen Termin für die Innenarbeiten zu finden. „Wir haben Stammgäste aus Dänemark und den Niederlanden, die praktisch jährlich kommen. Und auch viele Ahlener Grundschulen“, freute sich Silke Schneider. Der Verein habe eine Viertelstelle mit einer weiteren Aushilfskraft besetzt.

Abschließend berief die Versammlung noch eine neue Kassenprüferin: Annegret Klerx wird sich das Amt mit Nicole Becker teilen.