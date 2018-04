Aufzüge lassen bis 2020 auf sich warten

Geduld ist beim Einbau von Aufzügen im Ahlener Bahnhof gefragt. In der Sitzung des Behindertenbeirats am Dienstagnachmittag nannte der zuständige DB-Projektleiter Kai Gräfenkämper als Zeitpunkt Mai/Juni 2020. Der Rhein-Ruhr-Express (RRX) soll allerdings bereits zum Fahrplanwechsel, also im Dezember 2019, in Ahlen halten. Das bedeutet, dass die Arbeiten an den Bahnsteigen bis dahin weitestgehend abgeschlossen sein müssen.

Der Vorsitzende des Gremiums, Friedel Paßmann, hatte in einem Vorwort an die Vorgeschichte der Aufzüge erinnert, die mit dem Einbau der Aufzüge für Rollstuhlfahrer am 23. Dezember 1998 begann. Die Anregung hatte der Beirat bereits drei Jahre vorher gegeben.

Erneuerungsbedürftig: die Monitore mit aktuellen Auskünften. Foto: Ulrich Gösmann

Für die Einrichtung des RRX-Haltepunkts muss nur Bahnsteig 3 auf die vorgesehene Höhe von 76 Zentimetern angehoben worden. Der Notbahnsteig 6 soll mit einer Rampe barrierefrei umgestaltet werden. Zudem, so Gräfenkämper, sollen die Bahnsteige eine neue Beschilderung und Beleuchtung erhalten. Auch die Wartebereiche werden erneuert. Darüber hinaus ist die Aufstellung eines Monitors geplant, der die bisherigen Info-Säulen ablöst. Er zeigt die aktuellen Verbindungen und Verspätungen an.

Mit den Vorarbeiten soll noch in diesem Frühjahr begonnen werden. Zunächst soll der Kampfmittelräumdienst das Areal nach Altlasten untersuchen. Erst danach könnten die eigentlichen Bauarbeiten an den Bahnsteigen in Angriff genommen werden.

Anregungen zum Bahnhofsgebäude, ebenso wie die Bitte des Vorsitzenden, auch in der Bahnhofshalle Bänke aufzustellen, nahm Gräfenkämper mit nach Düsseldorf. Ebenso den Hinweis Ulla Wolterings, Fachbereichsleiterin Soziales im Rathaus, auf die Zerbrechlichkeit der verwendeten Fliesen. Allerdings ist nach bisherigem Planungsstand noch nicht klar, ob das Bahnhofsgebäude in DB-Besitz verbleibt oder womöglich verkauft werden soll.

Auf Nachfrage von Lutz Henke, im Rathaus für die Strukturförderung zuständig, versicherte der Projektleiter, dass die in Ahlen verbauten Aufzüge dem DB-Standardprogramm entsprächen und dass mit der Wartung eine in der Nähe befindliche Firma beauftragt werde. „Aufzüge sind nun einmal oft Ziel von Vandalismus“, meinte Paßmann. Insofern sei es gut, wenn bei Störungen rasch Abhilfe geschaffen werden könne.