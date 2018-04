„Edeka“ und „dm“ neue Nachbarn

Der Überraschungsballon, den Projektentwickler und Eigentümer des Kerkmann-Karrees in Kürze mit der Nennung ihrer drei neuen Mieter platzen lassen wollten, verliert an Luft. Die Drogeriemarktkette „dm“ wechselt aus der Fußgängerzone in den „Marktkauf“-Leerstand. Und auch der Name des Lebensmittelkonzerns, der einen Großteil der Fläche bespielen soll, scheint kein länger geheim zu haltender: der „Edeka Kempermarkt“ mit Niederlassungen in Vorhelm und Sendenhorst.

„Ladenlokal zu vermieten“. Das großflächige Banner, das plötzlich von der Fassade des „dm“-Standortes in die frühlingsverwöhnte Fußgängerzone strahlt, eröffnet den Reigen der Offenbarungen. „Zum Ende dieses Jahres eröffnet das zen­tral gelegene Kerkmann-Karree in Ahlen. Hier werden wir uns mit einem geräumigen, 760 Quadratmeter großen dm-Markt ansiedeln, um unseren Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Service und ein noch umfangreicheres Sortiment anbieten zu können“, bestätigt Francine Piontek, „dm“-Gebietsverantwortliche, auf Redaktionsanfrage konkrete Umzugsabsichten. Auch stünden hier künftig kostenlose Parkplätze zur Verfügung. „Hingucker im neuen dm-Markt, welcher über 200 Quadratmeter größer als der bisherige Ahlener dm-Markt ist, werden die besonders lange Kosmetiktheke und die familienfreundliche dm-Kinderwelt sein“, heißt es schriftlich aus Karlsruhe. Mehr Platz, mehr Mitarbeiter: Das Team werde wohl um drei neue Kollegen erweitert. Und auch das: „Die Türen in unserem dm-Markt in der Oststraße bleiben bis zur Eröffnung des neuen Marktes im Karree für unsere Kunden geöffnet.“

Um die Neuvermietung seines Objekts in 1a-Lage macht sich Eckhard Kanthack, Geschäftsführer der PropertyPlus GmbH aus Düsseldorf, keine Sorgen. So überraschend die Nachricht vom „dm“-Auszug vor einigen Wochen auch gekommen sei: „Andere Filialisten sind interessiert.“ Und davon „eine ganze Reihe“. Die PropertyPlus GmbH hatte das Objekt vor eineinhalb Jahren erworben. „Wir haben uns das einige Male angeschaut“, sagt der Rheinländer. Dabei habe sich der Eindruck gefestigt, dass die Ahlener Fußgängerzone eine Mittelpunkt-Funktion zwischen den umliegenden Städten wie Hamm, Warendorf und anderen übernehme. „Hier ist immer was los. Die Leute sprechen miteinander. Die Fußgängerzone lebt.“ Bei der Nachvermietung setzt PropertyPlus auf einen guten Namen und gute Bonität („was Ordentliches“), aber auch auf Langfristigkeit („fünf, ideal zehn Jahre“). Die Tiefgarage, zuletzt zu „Coop“-Zeiten in Betrieb, sei mit ihren 42 Stellflächen ganz einfach zu reaktivieren. Eine neue Steuerung, ein Rolltor, alles kein Problem. Aktuell nutzt „dm“ von den 760 Quadratmetern Mietfläche 535 als Ladenlokal. Nachbar „Takko“ hinzugerechnet, summiert sich die Gesamtgröße auf 1288.

März 2016: Als Letztes verlässt das „M“ den „Marktkauf“-Standort. Foto: Ulrich Gösmann

Kanthack ist den Karlsruhern „nicht böse“, wie er im Redaktionsgespräch betont. „dm“ wolle sich vergrößern, suche die Nähe zu einem Lebensmittelladen. Die wohl mit „Edeka“ gefunden wurde. Einzelheiten dazu will der „Kempermarkt“ in Kürze bekanntgeben, wie es am Mittwoch im Redaktionsgespräch hieß.

Nach zuletzt präsentierten Plänen gliedert sich der „Marktkauf“-Leerstand in drei Schläuche. Zwei Drittel der Fläche sind dem Segment Lebensmittel zugeschnitten. Daneben Drogerie und Non-Food. Letzterer wiederum macht‘s weiter spannend – und erlaubt die Fortsetzung einer der meistgestellen Fragen, die seit der Schließung unermüdlich durch Ahlen kreist: „Wer kommt bei Marktkauf rein?“