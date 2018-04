Der streikbedingte Ausfall der Müllabfuhr hat den Dienstagsbezirk in Bewegung gebracht. Nachdem vor zwei Wochen der Restmüll stehenblieb, scheint jetzt der Biomüll zum Start in die Gartensaison das weitaus größere Problem. Stadtsprecher Frank Merschhaus bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass von dem Angebot der kostenlosen Annahme am Recyclinghof „rege Gebrauch gemacht“ werde.

„Am Morgen musste das Müllfahrzeug zum ersten Mal geleert werden“, so Merschhaus am Mittag. Rund vier Tonnen Biomüll seien binnen eines halben Tages zusammengekommen. Hinzu kämen 500 Kilo Papier.

Die Anlieferungen erfolgen ganz unterschiedlich: „Die Abfalltonnen werden von in der Nähe wohnenden Bürgern zum Wertstoffhof gerollt, sie werden auf Anhängern angeliefert oder – auch das kommt vor – der Abfall wird aus dem Kofferraum entladen“, berichtet der Stadtsprecher – und erinnert, dass streikbedingter Biomüll und Altpapier bis Samstag, 16 Uhr (!), kostenlos beim Wertstoffhof entsorgt werden könne.

Der erneute Ausfall des Dienstagsbezirks hatte in den sozialen Netzwerken für reichlich Zündstoff gesorgt. Bei einigen Kommentatoren lagen die Nerven blank. Insbesondere die Ausgangssituation, dass es zweimal in Folge die Selben traf, stieß sauer auf. Der städtische Hinweis, dass neben der kostenlose Annahme auch der Erwerb brauner Biosäcke eine Alternative sei, brachte bei einigen Betroffenen das Fass der Erregung zum Überlaufen.