Spargel sticht sich in die Saison

Sonne von oben, Wärme von unten, dazwischen feinfühlige Folienakrobatik, um endlich in die neue Saison zu kommen. „Die letzten Tage haben es gebracht“, strahlt Hildegunde Schulze Rötering. Samstag soll‘s so weit sein, Spargel direkt vom Hof. Ahlens einziger Anbauer zeigt sich am Prozessionsweg startklar für den Anstich.

„Ein spätes Jahr“, schickt Hildegunde Schulze Rötering vorweg. „Wir haben so lange auf die Magnolien gewartet. Letztes Wochenende machte es mit einem Male Bumm und die Bäume hingen voller Blüten.“ Ähnlich explosive Kräfte setzen sich nebenan „unter Tage“ auf dem Feld frei, wo erste Spitzen zaghaft durch den Boden blitzen. Geschützt unter einer Doppelabdeckung. Die schwarze Folie, um Wärme anzuziehen und tief wirken zu lassen. Die durchsichtige mit Abstandshalter, um Temperatur zu speichern. Dass andere schon vor zwei Wochen am Markt waren, macht die Direktvermarkterin an Dreifachabdeckung und Bodenbeheizung fest. Eine Praxis, für die sie sich allerdings nicht erwärmen kann. „Das macht für uns keinen Sinn. Da können wir nicht mithalten.“

Schwarze Folien ziehen die Wärme an. Foto: Ulrich Gösmann

Immerhin haben auch vor den Toren Ahlens Folien Tempo gemacht. Zeitgewinn: zehn Tage Minimum. Damit auf sieben Hektar Anbaufläche nicht zeitgleich alles aus dem Boden schießt, wird mit den Folien jongliert. Einige Erdwälle sind doppelt abgedeckt, andere nur in Schwarz, andere liegen frei – für den späten Genuss, ehe – alle Jahre wieder – zu Johannes am 24. Juni alles vorbei ist. Dann, weiß Hildegunde Schulze Rötering, sei es auch gut. Ähnlich wie mit den Spekulatius zu Weihnachten.

Wie der neue Spargel schmeckt? Ein Grinsen, ein Schulterzucken. „Wir hatten selbst noch keinen“, lacht die Landwirtin. Wie alle anderen müsse auch ihre Familie bis Samstag warten. Bei der Zubereitung gehen die Geschmäcker auf dem Hof und in dem angeschlossenen Landgasthof auseinander. Die jüngeren Jahrgänge lieben die leichte Küche. Sei es als Wrap oder Crepe. Für die älteren gehöre die Salzkartoffel, der gekochte Schinken und die Sauce Hollandaise auf den Teller. Für die Kombination Spargel-Erdbeersalat bedarf es allerdings noch weiterer Geduld. Zu Pfing­sten soll auch in den Folienhäusern die Ampel auf Rot stehen, wenn die Erdbeersaison eingeläutet wird. Auf fünf Hektar Anbaufläche spielt auch hier die Treibhausluft zu. Auf den beiden freien Feldern in Ahlen und Dolberg geht‘s erst später in Pflückposition.

Zweischichtenabdeckung. Im Folientunnel hält sich die Wärme. Foto: Ulrich Gösmann

„Für den Ackerbau ist es ein spätes Jahr“, bilanziert Hildegunde Schulze Rötering. Allerdings habe der Spätstart auch sein Gutes. Sie könne sich an ganz frühe Jahre erinnern, die sich regelrecht dahinschleppten. Dann doch lieber mit Heißhunger warten und dann mit Appetit durchgehend genießen.