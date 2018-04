Die Comedians Baumann und Clausen, Meister des Flachwitzes im Behördenkostüm, lockten über 400 Fans am Donnerstagabend zu ihrer „Schoff“ (Show) in die Stadthalle. Die, die gekommen waren, amüsierten sich unüberhörbar gut. Liedbeiträge wurden durch intensives Klatschen begleitet und wie auf Kommando schallten mitleidige „Ahhs“ und „Ohhs“ durch den Saal. Derer gab es viel.

Denn was sich „Oberamtsrat“ Alfred Clausen gegenüber seinem „Fuzzi“ Hans Werner Baumann rausnahm, wäre schon was für jeden Mobbing-Beauftragten der Verwaltung. „Baumann, Sie leiden am Porzellansyndrom. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank“, so der Oberamtsrat zu seinem „Fuzzi“. Der konterte mit gezieltem Technikwissen. Denn die neue Kulisse der Bühnenschau ist im 25. Jahr ein gewaltiger LED-Bildschirm. „Die zeigt den kleinsten Pickel des Nachrichtenmoderators“, trumpfte Baumann auf. Damit kam er beim Chef schlecht an. „Von wegen LED. Das heißt Leds, schon weil ich der Chef bin“, stellte Clausen kategorisch klar. Der outete sich auch als Meister der kommunalen Geldverschwendung. „Dann habe ich die Gullideckel beleuchten lassen. Die Mittel dafür kamen aus der Entfernung des Zebrastreifens am Altenheim. Die Alten sollten eh zu Hause sein, wenn’s dunkel wird“, machte der Beamte klar. Überhaupt stellte sich das Duo als die perfekte Behördentruppe vor. „Ignorant, inkompetent und immer korrupt“, hob Baumann ihre Kernkompetenzen hervor. Er empfahl sich auch als Fachmann der Digitalisierung. „Bis 2030 fallen zwei Drittel aller Arbeitsplätze in der Verwaltung weg“, drohte er dem Chef. Toll, fand dieser, dann müsse er ja gar nicht mehr zum Dienst und keine Bandscheibenvorfälle mehr simulieren.

Auch die „Baumann und Clausen“-Märchenstunde war nicht ohne Witz: „Bekam doch mal die Frau mit dem blauen Zahn den Knaben Digi. Der musste im Arbeitsspeicher für wenige Bitcoins schuften, bis der auf das Infrarot-Mädchen traf. Sie schwebten gemeinsam in die Cloud und bekamen dort ein Kind. Einen Jungen, was am Joystick erkennbar war. Der hieß Alex und war der Cousin von Siri, die alles weiß, und sich in HD verliebte. Der aber trank zu viel und war bald Full-HD“.

Mit der Ehe für alle und Allergien ging es lustig weiter. „Früher hatte man einen Mercedes als Statussymbol, heute dagegen Laktose-Intoleranz“. Das Ganze war in den Poetenschlamm gepackt. Clausens Version des Poetry-Slams. Ein Fest für seine Fans.