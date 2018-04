In der Sitzung des Beirats für behinderte Menschen stellte die Ahlenerin das Konzept vor. Das sieht auf 880 Quadratmetern zwölf Wohnungen und zwei Ladenlokale im Erdgeschoss vor. Die Lage sei hervorragend, sagte Quante-Ottemeier, denn in unmittelbarer Nähe befinde sich das Nahversorgungszentrum am Hansaplatz mit Apotheke und Ärzten. Zudem gebe es in der Nähe Kindergartenplätze und eine Schule. Und auch ein Pflegedienst sei nicht weit.

„Es gibt Probleme mit der Finanzierung“, räumte der Geschäftsführer des Stadtteilforums Süd/Ost, Hermann Huer­kamp, ohne Umschweife ein. Als Hürde erweise sich unter anderem der 30-prozentige Eigenanteil, den Interessenten mit in die Genossenschaft einzubringen hätten. Die Baukosten hatte Quante-Ottemeier zuvor mit 2,3 bis 2,4 Millionen beziffert.

„Die Hansastraße hat ein schlechtes Image“, stellte Huerkamp hellsichtig fest. Die einzige Chance sei, sie zu einer Wohnstraße umzuwandeln. „Wer will da wohnen?“, gab Nicole Becker (BMA) zu bedenken. Und Silke Anna Linnemann, selbst Architektin, bezeichnete das Projekt als sehr ambitioniert. Aber angesichts der Kosten könne es sich bei den potenziellen „Genossen“ nur um Idealisten handeln.

Als Hoffnungsschimmer bezeichnete Hermann Huerkamp die Gespräche mit Stiftungen die sich positiv angelassen hätten. Sozialfachbereichsleiterin Ulla Woltering bescheinigte dem Projekt Zukunftsfähigkeit, auch wenn der gegenwärtige Stand frustrierend sei. Auch Manuela Esper (SPD) urteilte: „Das Projekt ist positiv.“ Mehr als aufmunternde Worte gab es allerdings nicht.