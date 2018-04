Auf die Probe stellten in den vergangenen Wochen zwei Straßenbaustellen die Geduld von Autofahrern: Die Vollsperrung der Daimlerstraße und die Teilsperrung mit Baustellenampel auf der Westenmauer zwangen zu Wartezeiten bzw. längeren Umgehungsfahrten.

„Beide Behinderungen sind im Laufe der Woche aufgehoben worden“, teilt Heino Hilbert von den Ahlener Umweltbetrieben mit. Während schon am Dienstag auf der Westenmauer die Bedarfsampeln abgebaut wurden, gilt „freie Fahrt“ auf der Daimlerstraße seit Freitagnachmittag.

Umwege erfordert weiterhin die zurzeit größte Straßenbaumaßnahme im Stadtgebiet. Voraussichtlich in den Sommerferien wird der ovale Kreisverkehr am Gebrüder-Kerkmann-Platz fertiggestellt sein. Über den Kreisel werden Verkehre künftig ampelfrei und flüssiger in der Innenstadt verteilt.