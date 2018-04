Nachfolger für Weirowski gesucht

Der bisherige BAS-Boss verabschiedet sich: Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) wird im kommenden Jahr ein neuer Vorsitzender gefunden werden müssen, da sich Christian Weirowski zurückzieht. Das kündigte er am Donnerstagabend im „Hof Münsterland“ an. Weitere Positionen im Vorstand wurden bei den Teilwahlen bestätigt oder neu besetzt.

Mit einem leisen „Ahlensia Helau“ wurde auch Stadtprinz Andy I. (Andreas Lerley) zur Versammlung begrüßt. In der Rückschau würdigte ihn Christian Weirowski für seine Auftritte: „Die Droge Spaß hat gute Stimmung verbreitet.“ Aber auch das Kinderprinzenpaar sei wieder ein Aushängeschild für den Ahlener Karneval. Die Altweiberfastnacht im Zelt auf dem Marktplatz sei besser besucht als im Vorjahr gewesen, die neue Aufstellung des Zelts gut angekommen. Dagegen habe der Besucherstrom zum Rosenmontagszug zu wünschen übrig gelassen. Der Vorsitzende appellierte an alle Vereine, die Anstrengungen beim Verkauf des BAS-Ordens und des BAS-Pins zu verstärken, die Erlöse seien zur Finanzierung des Karnevals sehr wichtig.

Bei den Teilwahlen zum Vorstand kam es zu einigen Veränderungen im Gremium. Auf eigenen Wunsch zogen sich Dieter Matz als stellvertretender Säckelmeister und Dennis Kugel als stellvertretender Technischer Leiter zurück. Zum neuen stellvertretenden Säckelmeister wurde Alexander Wilk gewählt, zum neuen stellvertretenden Technischen Leiter Michael Peters. Bianka Peters wurde als Narrensekretärin bestätigt. Als Kandidaten zum Amt des Beisitzers traten die bisherige Amtsinhaberin Doris Hinderks und Alexander Bußmeier an. Hinderks konnte die Wahl knapp für sich entscheiden. Alle anderen Wahlen verliefen einstimmig. Für den turnusmäßig ausscheidenden Kassenprüfer Ralf Marciniak wird Karl-Heinz „Carlo“ Wilk die Aufgabe übernehmen.

Im Zuge der Neuwahlen wies Christian Weirowski darauf hin, dass das Amt des Vorsitzenden im kommenden Jahr zur Neuwahl ansteht. Er kündigte an, dann nicht wieder antreten zu wollen: „Ich habe das dann sechs Jahre gemacht – diese Session werde ich aber noch mit Elan durchziehen.“

Beim Ausblick wurden einige Terminankündigungen bekanntgegeben. So wird das BAS-Sommerfest am 18. August im „Hof Münsterland“ stattfinden. „Neustadt“-Präsident Uwe Lüggert bat die Karnevalisten um rege Teilnahme am närrischen Fußballturnier im Sportpark Nord vom 3. bis 5. August. In Vorausschau auf die kommende Session hoffte Weirowski abschließend, dass die innerstädtischen Baustellen beseitigt sind, so dass alle Veranstaltungen wieder normal stattfinden können.