Auf dem Weg zum Traumziel München

Rheine oder Kamen – kein Problem. Auch die Turnierteilnahme in der Partnerstadt Teltow hat die D-Jugend der DJK „Vorwärts 19“ Ahlen bereits durch ehrenamtliches Engagement von Eltern und Betreuern gemeistert. Doch das nächste Ziel über Pfingsten – der „Isar-Cup“ in München – stellt die Truppe vor Herausforderungen, die weniger im sportlichen als im finanziellen Sektor liegen.

„Die Kinder wollen unbedingt dabei sein“, stellt Trainer André Fisse im „AZ“-Gespräch klar. „Bislang konnten wir solche Touren mit Übernachtung immer aus eigenen Reihen stemmen“, erklärt er und verweist auf gestellte Bullis oder anpackende Eltern. „Aber jetzt brauchen wir einen Reisebus. Und auch die Übernachtung ist in München mit deutlich höheren Kosten verbunden.“ Jeder mitfahrende Spieler, Trainer und Betreuer müsse rund 200 Euro für drei Nächte in einer Jugendherberge mit Halbpension hinblättern. „Für einige Eltern nicht machbar“, weiß André Fisse, auch wenn „Vorwärts“ selbst natürlich einen Anteil beisteuert.

Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken? Nein. Fisse machte mobil, schrieb mögliche Sponsoren und befreundete Vereine an. Den Kern der Mittel-Akquise bildet aber Kulinarisches. Gleich mehrfach laden die Jugendlichen und ihre Unterstützer zu Kaffee und frischen Waffeln auf den Lindensportplatz ein. Der Erlös fließt vollends in die München-Kasse. „Bei den ersten Aktionen dieser Art haben wir schon ordentlich was in die Kasse bekommen“, freut sich Fisse.

Und ganz nebenbei meldeten sich auch Unterstützer mit „größeren Batzen“. Mit den Firmen Benning-Bröckelmann, Eismann, Wienströer, Niesmann und Lotto Mejauschek entstand ein Finanzpolster, das den Kindern Mut machte. Auch das Restaurant „Dicker Stein“ und der Kegelclub „Die Holzwürmer“ steckten Geld ins Sparschwein der Jugendlichen.

Für weiteren Rückenwind sorgt jetzt der Verein „Aramäer Ahlen“. Am Sonntag, 15. April, spielt die Mannschaft gegen „Vorwärts II“ im Sportpark Nord. Auch hier soll der Erlös, der nebenbei zusammenkommt, für die München-Tour gestiftet werden. Fisse ist motiviert: „Das ist echt klasse, was die für uns machen. Wir hoffen, die Restsumme auch noch aufzubringen.“

Die nächste Waffelaktion ist daher am heutigen Samstag, 14. April, ab 11 Uhr auf dem Lindensportplatz. „Jeder ist willkommen. Nicht nur diejenigen, die den Fußball verfolgen wollen“, hofft der Trainer auf viele Besucher. Gleiches gilt für Samstag, 21. April, und Samstag, 5. Mai, wenn erneut Waffeln auf Abnehmer warten. Großen Dank richten die Organisatoren auf diesem Wege an Hermann Vöge, Betreiber des DJK-Clubheims. Er stellt für die Aktionen seine Infrastruktur gerne zur Verfügung. Als Gegenleistung erwartet er zumindest eine Postkarte aus München. Und natürlich ein paar Tore für die Ahlener an der Isar.