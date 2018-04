Bunter Protest gegen rechts

AfD-Populist in Ahlen

Ahlen -

Im Saal schwüle Deutschtümelei, davor wütende Proteste: AfD-Rechtsausleger Björn Höcke hat am Freitagabend in Ahlen an ei­ner Veranstaltung der selbst erklärten „Alternative für Deutschland“ teilgenommen. Das Treffen der Rechten löste vielköpfige Proteste aus.