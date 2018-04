Wenige Meter innerstädtische Dolberger Straße haben es in sich: Ähnlich muss es sich anfühlen, mit dem Wagen über einen festgefrorenen Acker zu schaukeln. Schlaglöcher, die sich großflächig in die Fahrbahn gerissen haben, erlauben nur noch eins: Schrittgeschwindigkeit.

Der Zustand unmittelbar vor dem Europakreisel in Höhe des „Berliner Parks“ ist nicht neu, wird aber immer extremer. Ein über Jahre schleichender Zersetzungsprozess, den die letzten Winterwochen weiter verschärft haben, drängt nach der Frage: Wann wird endlich saniert? Die Stadt Ahlen verweist auf die Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen.NRW. Bis dorthin hat es der Schall polternder Laster und schwingender Fahrzeugfedern allerdings noch nicht geschafft. Peter Holz zeigt sich im Redaktionsgespräch unwissend, aber hellhörig. Im laufenden Jahr seien im innerstädtischen Abschnitt keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Zuletzt sei der Kreisverkehr saniert worden, davor die August-Kirchner-Straße und davor das Stück „Dolberger“ zwischen Kreisel und Abzweig Vatheuershof. Wenn der Zustand so sei, wie beschrieben, müsse die Straßenmeisterei tätig werden. Holz: „Wir schauen uns das genauer an.“

Konkreter das, was der Landesbetrieb im außerstädtischen Abschnitt in Richtung Lambertidorf schon jetzt gelistet hat. Im nächsten Jahr sollen ab Kreuzung Guissener Straße / Im Hövenerort 3,9 Kilometer Fahrbahn unter Vollsperrung erneuert werden. Kosten: rund eine Million Euro. Termin: Frühjahr 2019. „Die Fahrbahn ist schmal und sehr zerfahren“, weist Holz auf den starken Lkw-Verkehr hin. An vielen Stellen zeigt sich die Deckschicht zudem brüchig.