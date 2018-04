Ein 77-jähriger Autofahrer aus Oelde befuhr gegen 13 Uhr die Lambertistraße – von Dolberg kommend – in Richtung L 547. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen soll der Mann ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, beabsichtigte der Mann, die Dolberger Straße in Richtung Markenweg zu überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß sein Fahrzeug mit dem Pkw eines 29-Jährigen, der die L 547 in Richtung Süden befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der blaue Hundai noch gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten geschleudert und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Der 77-Jährige, seine Beifahrerin sowie die Beifahrerin des 29-Jährigen wurden schwer verletzt, der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Kollision auf der L 547 1/9 Ulrich Gösmann Foto: Ulrich Gösmann

Die Feuer- und Rettungswache mobilisierte neben Einheiten der Hauptwache auch den Löschzug Dolberg. Mit drei Rettungsfahrzeugen und zwei Notarztwagen war der Fuhrpark des Rettungsdienstes in nahezu kompletter Stärke vor Ort. Die Fahrzeuge brachten die Verletzten in die St.-Barbara-Klinik Heessen und das Ahlener St.-Franziskus-Hospital.

Feuerwehr, mit 30 Kräften vor Ort, klemmte Autobatterien ab und streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 14 000 Euro geschätzt. Während der Bergung und Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt.