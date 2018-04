Spielplatz ohne Spielgeräte

Die Umsetzung des Spielplatzkonzepts scheint Verbesserungen zu bringen. Jedenfalls fiel die Frühjahrsbereisung der Spielplätze der SPD in diesem Jahr weitaus erfreulicher aus als in den Vorjahren. Durch den neuen Zusammenschluss zum Ortsverein Süd, Ost und Dolberg fand nicht nur die traditionelle Inspizierung im Osten statt, sondern auch in den anderen beiden Stadtteilen.

Dementsprechend fuhren die Genossen in drei Gruppen mit dem Fahrrad los. „Auf Grundlage des Spielplatzkonzepts von 2015 werden wir die Brennpunkte ansteuern“, erläuterte der Ortsvereinsvorsitzende Frank Viehfeger die stichpunktartige Vorgehensweise der Bereisung. Bernhard Meiwes fand es daher spannend zu schauen, ob das Spielplatzbudget von 300 000 Euro ausreicht, oder ob weiterer Bedarf besteht. Das galt besonders im Hinblick darauf, dass nur einer der priorisierten Spielplatzsanierungen im Gebiet des Ortsvereins liegt. Dieser soll an der Schorlemer Straße vorgenommen werden.

„Es ist alles in Ordnung“, sprach Dennis Starke für die Gruppe, die den Ahlener Osten bereiste. Lediglich an der Schorlemer Straße bewege sich noch nichts, der Spielplatz ist seit Jahren ohne Spielgeräte.

Im Ahlener Süden belasten Müllprobleme den Spielplatz an der Schützenstraße. Dieser kommt offenkundig von der benachbarten Tankstelle herübergeweht, so dass sich Bernhard Meiwes eine Verblendung am Zaun wünschte, der diesen dann undurchlässig machen würde. Der Spielplatz am Knüppelsberg sollte nach dem Spielplatzkonzept seit 2015 neu saniert werden, bisher geschah aber nichts, wie die Genossen aufzeigten. Besonders die Sitzbänke mit abgeblätterter Farbe seien verschlissen.

Der Spielplatz an der Otto-Wels-Straße war dreckig, auf dem Sanduntergrund wuchs Unkraut. Auch der Spielplatz am Wetterweg, der im Zuständigkeitsbereich der AWO liegt, machte einen ungepflegten Eindruck. Beim „Vivawest“-Spielplatz am Bremsberg, der zurzeit geschlossen ist und wo die Geräte demontiert sind, fragt sich die SPD, wie es dort weitergeht?

„In Dolberg gibt es wenig zu meckern“, berichtete Sophia Laura Maschelski und lobte besonders den Spielplatz Lange Wand. Ihr Gesamtfazit: „Wir konnten nichts Gefährliches finden“. Einhellig waren sich am Ende die Teilnehmer einig, dass das neue Spielplatzkonzept, wonach einige Plätze geschlossen wurden, um sich besser um die verbleibenden kümmern zu können, nun greift.