Gartenabfälle, Elektroschrott oder Altpapier bis in den Samstagnachmittag hinein abgeben? Das ist für die Bürger seit diesem Wochenende am Wertstoffhof mit seiner erweiterten Samstagsöffnungszeit möglich. Waren die Tore dort bisher nur bis 12 Uhr geöffnet, schlossen sie am Samstag erstmals erst um 16 Uhr. Lange Autoschlangen bildeten sich nach Mittag zwar nicht in der Einfahrt zum Gelände, trotzdem nutzten zahlreiche Bürger das neue Angebot.

Das Dreierteam mit Ramona Rebbert, Frank Riesenbeck und Carsten Seifert hatte als Erstes an diesem ersten verlängerten Samstag Dienst und beobachtete die Resonanz ganz genau. „Bis Mittag war es voll, ab 13 Uhr wurde es schlagartig weniger“, zog Ramona Rebbert ihre Zwischenbilanz. In Schüben erfolgten dann die Ablieferungen aller Art von Müll. „Wir hatten eine ganze Zeit keine Anfahrt“, wunderte sich Frank Riesenbeck zumindest bei den Gartenabfällen nicht, schließlich ist die Natur ja noch nicht so weit. Vielleicht müsse sich ja auch einiges noch einpendeln.

Ihr erster langer Samstag. Sie hatten Dienst. Foto: Ralf Steinhorst

War die verlängerte Öffnungszeit gerade für die Ablieferung von Grünabfällen gedacht, zeigte sich schnell, die Bürger wollten die Gunst nutzen, ihren Müll durch alle Kategorien hindurch abzugeben. „So war mein Einkauf in der Stadt heute Morgen entspannter“, zeigte sich Elke Lux erfreut. Ihr war die bisherige Öffnungszeit bis 12 Uhr zu kurz, jetzt hatte sie mehr Zeit.

Michael Schwippe Foto: Ralf Steinhorst

„Mein Vater hat gerade gesagt, ich kann noch losfahren“, hatte Michael Schwippe eigentlich gar nicht mitbekommen, dass er seinen Bauschutt noch loswerden kann. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofes hatte Gordon Mens im Blick: „Für die Angestellten ist das blöd, für die Bürger angenehm“. Wäre er allerdings nicht vom Streik betroffen gewesen und das Altpapier regulär abgeholt worden, hätte er auch nicht kommen müssen. Genauso erging es Ulrike Schreckenberg und Ralf Otte, die ihre volle Biotonne am extra dafür bereitgestellten Müllfahrzeug leerten. „Das Wetter ist zu gut, bis zur nächsten Abfuhr können wir nicht warten“, hatte die Bürgerin beschlossen.

Ulrike Schreckenberg und Ralf Otte Foto: Ralf Steinhorst

Eben noch schnell Altpapier und alte Möbel loswerden, das fand Udo Diesmann ideal. Genauso wie Martin Hegselmann, der die bisherige Öffnung für Berufstätige als zu knapp einstufte. „Ich hätte sonst zwischenlagern müssen“, hatte Martin Rohm einige Säcke mit frischem vertikutierten Gras im Kofferraum. Siegfried Hellwig hatte Strauchschnitt dabei und zeigte sich entspannt: „Ich hätte es sonst Montag gebracht, das wäre auch gegangen“. Wohingegen Michael Fillmer einwandte, dass der Montag für ihn als auswärtig tätiger Berufstätiger nicht zu schaffen sei.

Jonas Konietzko und Dana Pasch Foto: Ralf Steinhorst

Auch die Pfadfinder waren begeistert, sie hatten für Samstag ihren Frühjahrsputz im alten Pumpenhaus in der Langst angesetzt und wurden so ihren Müll umgehend los. „Das hätten wir sonst erst mal lagern müssen“, freute sich Jonas Konietzko.

Werner Hengesbach Foto: Ralf Steinhorst

Ein wenig verärgert zeigte sich Werner Hengesbach, der einen Anhänger voll Heckenschnitt mitbrachte. „Plötzlich werden hier Gebühren genommen, auch wollten die Mitarbeiter den vollen Anhänger nicht annehmen“, begründete er seinen Unmut. Den aber relativierte Frank Riesenbeck später. Schon seit Jahren gelte ein Tagesmaximum von 500 Litern, kostenlos sei es wohl vor fünf Jahren noch gewesen.

Trotz allem: Es herrschte gute Stimmung auf dem Wertstoffhof. Und die Laune des Mitarbeiterteams hellte Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei seinem Besuch auf, indem er Getränke und Kuchen spendierte.