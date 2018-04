Der Frühling kommt mit Risenschritten, die Bäume und Stäucher treiben aus, die Sonne lässt sich wieder stärker blicken: In Ahlens kleinstem Ortsteil soll die Natur nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen sein. Motto des Ganzen: „Tönnis blüht auf“.

Aus diesem Grund organisierten der Verein „Tönnishäuschen – Unser Dorf“ und der Förderverein Alte Schule Tönnishäuschen (FAST) am Samstagvormittag im Kapellendorf zwei Pflanzaktionen, die das Wohnumfeld verschönern und gleichzeitig dem Naturschutz dienen.

Zahlreiche Helfer gingen an der Alten Schule bei der Umgestaltung der Außenanlagen mit gutem Beispiel voran. Auf Initiative von Christiane Heuser und Verena Stapel hatte der Förderverein Alte Schule 5000 Euro aus dem Bürgerhaushalt für den Ortsteil Vorhelm beantragt, den der Ortsausschuss Vorhelm am 27. Februar dieses Jahres bewilligte. Damit sollten die Außenanlagen der Alten Schule umgestaltet werden – verbunden mit einer Pflanzaktion.

Ehrenamtliche Helfer legten einen Traufschutz vor der Alten Schule an. Foto: Ralf Steinhorst

Um das Gebäude zukünftig besser vor Feuchtigkeit zu schützen, wurde in Eigenarbeit eine Kiestraufe angelegt. Außerdem legten die Helfer neue Pflanzbeete im Bereich des Fußballertreffpunkts an. Das Rondell vor der einstigen Volksschule, die von 1952 bis 1966 in Betrieb war, wurde mit bodendeckenden Stauden versehen. „Alle, die heute im Dorf Zeit haben, sind dabei“, freute sich Christiane Heuser über die rege Unterstützung durch freiwillige Helfer.

Damit es auch im Dorf vermehrt blüht, kümmerten sich die Aktiven von „Tönnishäuschen – Unser Dorf“ zeitgleich um eine zweite Aktion: Der Verein verteilte kostenlos Samen für bienenfreundliche Sommerblumen. Dieser sollte möglichst bis Ende April in den Gärten ausgesät werden. Ziel der Aktion war es, mit den neu angelegten artenreichen Blumenwiesen die Nahrungsgrundlage für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und anderen Insekten zu erweitern. Denn in den letzten Jahren sind die Insektenbestände um mehr als 70 Prozent zurückgegangen, was bundesweit durch die Medien ging. Niklas Miloczewski, Laurenz Weber, Björn Jachmann, Luisa Stapel, Linus Humberg und Fanny Jachmann verteilten hierzu die Samentütchen an alle Interessierten. Die Ergebnisse der Aktion werden in den kommenden Wochen sichtbar werden.