Ein Unbekannter entwendete am Samstag gegen 14.10 Uhr im Ausgangsbereich eines Tierfachmarkts an der Beckumer Straße ein Hundekissen. Eine 24-jährige Verkäuferin und ein 35-jähriger Zeuge folgten dem Mann, der das Diebesgut nach Ansprache fallen ließ, so die Polizei. Anschließend flüchtete der Unbekannte weiter in Richtung Konrad-Adenauer-Ring.

Der Tatverdächtige ist etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht und fast eine Glatze. Er trug eine helle Jeansjacke und eine Jeanshose. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.