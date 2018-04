Ein Streit eskalierte am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Beckumer Straße. Die zunächst verbale Auseinandersetzung verlagerte sich nach Polizeiangaben in die Geschäftsräume.

Hier stieß ein 34-jähriger Ahlener seinem 37-jährigen Kontrahenten derart gegen den Brustkorb, dass er auf den Hinterkopf stürzte. Dabei verletzte sich der Ahlener so schwer, dass ihn Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen mussten.