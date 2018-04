Ein Streit eskalierte am Montagvormittag auf dem Gelände eines Baumarktes an der Beckumer Straße. Die zunächst verbale Auseinandersetzung auf dem Parkplatz verlagerte sich nach Polizeiangaben in die Geschäftsräume.

Hier stieß ein 34-jähriger Ahlener seinem 37-jährigen Kontrahenten derart gegen den Brustkorb, dass er auf den Hinterkopf stürzte. Dabei verletzte sich der Ahlener so schwer, dass ihn Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen mussten.