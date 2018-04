Was für eine Aufregung am Dienstagmittag an der Walstedder Straße. Die Entenmutter, die sich mit ihren zwölf Küken auf einen Hof verirrt hatte, fand es gar nicht witzig, dass die Feuerwehr ihr wieder auf den rechten Weg verhelfen wollte. Alarmiert von den Nachbarn Erika und Egon Köttermann und Gabriele Gebhardt, schritten die Wehrleute zur Tat, verfrachteten die Küken in einen Karton und trugen sie zum Richterbach. Das aufgeregte Gepiepse ihres Nachwuchses brachte Mutter Ente dazu, unter Protest-Geschnatter hinterher zu watscheln, so dass nahe dem Bach die Wiedervereinigung erfolgen konnte.