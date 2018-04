Viele Gemeinsamkeiten entdeckt

Das chinesische Pujiang und Ahlen wollen freundschaftliche Beziehungen aufnehmen. Das vereinbarten der stellvertretende Bürgermeister Zeng Shengan und Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Absichtserklärung im Gründer- und Dienstleistungszentrum bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG).

„Ich sehe an den Gesichtern, dass es gelungen ist, eine erste zarte Bande zu knüpfen“, stellte Bürgermeister Dr. Alexander Berger fest, dass die Chemie zwischen beiden Städten stimme. Gerade in den weltpolitisch unruhigen Zeiten sei es wichtig, in kleinen Schritten aufeinander zuzugehen. Damit würden die Begegnungen zwischen Menschen, aber auch Unternehmen, gefördert. Die Absichtserklärung drücke das gut aus.

Zeng Shengan berichtete von tiefgreifenden Eindrücken, die der morgendliche Stadtrundgang hinterlassen habe. Die chinesische Delegation habe einen guten Eindruck erhalten. Er stellte heraus, dass Pujiang und Ahlen viele Gemeinsamkeiten haben: „Wir vereinbaren mit der Absichtserklärung das gleiche Entwicklungsziel.“ Er wolle mit dem Besuch in Ahlen vier Ziele verfolgen: den Bürgermeister und die Menschen näher kennenlernen, die Absichtserklärung unterschreiben, Ahlener Unternehmen kennenlernen und Pujiang vorstellen.

Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Jörg Hakenesch zeichnete die Entwicklung dieser neuen Partnerschaft nach. Über die Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit bekamen bisher drei Praktikanten aus China die Gelegenheit, die WFG kennenzulernen. Der dritte Praktikant Ju Lei, der selbst in einer Wirtschaftsförderung tätig war, erwies sich dabei als Glücksfall, als er zu Beginn 2017 in seine Heimat zurückkehrte und so mit seinen Verbindungen erste inoffizielle Kontakte zwischen beiden Städten ermöglichte. Die wurden dann im September 2017 bei einer Veranstaltung in Berlin konkret, als Jörg Hakenesch sich mit dem Bürgermeister Pujiangs traf. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Netzwerkpartner“, sah Jörg Hakenesch die Aufnahme der neuen Verbindung als gelungen an.

Vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll gefördert werden. Mit der Partnerschaft soll es nun einfacher werden, Ansprechpartner zu finden. Die Absichtserklärung verdeutlicht es: „Wir streben an, den wechselseitigen Wirtschafts- und Handelsaustausch zu fördern.“ Eine spätere Erweiterung der Absichtserklärung wird nicht ausgeschlossen.

Pujiang zählt rund 260 000 Einwohner und befindet sich im aufstrebenden Ballungsraum Chengdu in Zen­tralchina, wo 14 Millionen Menschen leben. Wie in Ahlen sind die Schwerpunktbranchen Maschinenbau und Agrartechnik, Pujiang legt ebenfalls Wert auf die Förderung von Mittelstand.

Die chinesische Delegation hat am Mittwoch mit LR Health & Beauty und Kaldewei zwei Ahlener Unternehmen besichtigt. Vor ihrem Rückflug nach China wird die Delegation noch Zwischenstopps in Stuttgart und Wien einlegen, wo aber keine Kooperationsverträge abgeschlossen werden. Damit hat Ahlen als einzige Stadt in Europa eine Vereinbarung mit Pujiang.