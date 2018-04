Praxistest für angehende Profs

Professoraler Unterstützung hatte sich Sozialfachbereichsleiterin Ulla Woltering am Montag in der Sitzung des Integrationsrates versichert. Prof. Martin Stricker, Dekan im Fachbereich Sozialwesen der Uni Bielefeld, stellte den Mitgliedern das Konzept des Landesprogramms „Karrierewege FH Professur“ vor, das für die künftigen Planungsprozesse in Ahlen und ihre wissenschaftliche Betreuung „große Chancen“ böte.

Das Programm ermöglichte der Stadt eine dreijährige Zusammenarbeit mit der FH, erklärte Stricker. Diese Zusammenarbeit könnte sich Woltering gut für die Erarbeitung eines „Zentrenkonzeptes“ für den Ahlener Osten vorstellen. Dieses Zentrenkonzept ist Voraussetzung für eine Bezuschussung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) aus dem Städtebauförderungsprogramm, die die Stadt anstrebt. Gefördert werden insbesondere Investitionen für Objekte wie Neustadtkirche, Zeppelin-Karree, Jugendzentrum Ost und der Bereich alter Bauhof / Paul-Gerhardt-Schule.

Bei Planungen für den Sozialraum Süd/Ost gehe es vor allem um Sozial-, Bildungs- und Stadtentwicklungsfragen, führte Woltering weiter aus. Diesen Fragestellungen könnte sich der angehende Professor, den FH und Stadt gemeinsam aussuchen, in einem ersten Arbeitsschritt widmen. Im ersten Jahr der Zusammenarbeit stünde das Zentrenkonzept auf der Agenda. In den verbleibenden zwei weiteren Jahren könnte sich der promovierte Sozialwissenschaftler mit Professor-Ambitionen um weitere Fragestellungen des Sozialraums wie Integration, Bildung oder Senioren- und Familienarbeit kümmern. Der Vorteil für die Stadt: Der Wissenschaftler stünde ihr mit 50,1 Prozent seiner Arbeitskraft zur Verfügung, wobei sie an der Stellenfinanzierung nur zu 25 Prozent beteiligt wäre. Zur Durchführung müsste die Stadt insgesamt 54 000 Euro, verteilt auf drei Jahre berappen. Hinzu käme ein Sachkostentitel von jährlich 500 Euro.

Die Begeisterung Strickers über das auf eine enge Verzahnung von Forschung und Praxis angelegte Programm für die Requirierung von Professoren teilten Steven Scholle (SPD) und Petra Pähler-Paul (Bündnis 90 /Grüne) nur eingeschränkt. Während Scholle vor allem Bedenken wegen der Ausschreibungsmodalitäten der Stelle hatte, konzentrierten sich jene Pähler-Pauls auf die städtebauliche Fachlichkeit des Sozialraumplaners.