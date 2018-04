Ein Minister zum Kaffee

Windstill ist es am Mittwochnachmittag dort, wo sich alles ums Thema Wind dreht. Auf der Terrasse von Katja Henrichmann am Pferdekamp brennt die Sonne wie im feinsten Hochsommer. Aber Andreas Pinkwart, NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, bleibt dennoch konzentriert. Und hört sich ganz genau an, was die Vertreter des Verbandes Wohneigentum (ehemaliger Siedlerbund Ahlen I) endlich mal loswerden wollen. Ihre Kritik an den geplanten Windkraftanlagen im Süden Ahlens nämlich.

Der Minister ist pünktlich um kurz nach 14 Uhr da und wird von Barbara Schwem­mer, Gunda und Marco Drees, Katja Henrichmann, Bernd Schöler und Dr. Hans Günther Schöler herzlich begrüßt. Die Kaffeetafel ist schon vorbereitet und die Windkraftkritiker sind es auch. Modelle und Schautafeln haben sie aufgebaut, um Andreas Pinkwart anschaulich zeigen zu können, was ihnen auf der Seele brennt und was sie in Zukunft nicht von der Terrasse aus sehen möchten: 230 Meter hohe Windkraftanlagen mit all ih­ren Nebenwirkungen. Vorsitzende Barbara Schwemmer, die auch für die Interessengemeinschaft „Gegenwind“ spricht, nutzt den Moment des Ministerbesuchs und bringt ihre Argumente fast schon enthusiastisch vor.

Locker beim Tässchen Kaffee in Ahlen: Minister Andreas Pinkwart im Gespräch mit Bernd Schöler. Foto: Sabine Tegeler

Beeindruckt vom Fachwissen der Gastgeber

Sie kennt die Verordnungen und Erlasse, weiß, was eine Windschleppe ist, kritisiert die zu geringen Abstände großer Windräder zu Wohnbebauung, verlangt nach Pflichtabständen statt Minimalabständen, verweist auf die Problematik, Windkraftanlagen in der Nähe von Hochspannungsleitungen zu errichten („Wir sind hier Bergsenkungsgebiet!“) und spricht auch den Artenschutz und die TA Lärm (Technische Anweisung gegen Lärm) an.

Minister Pinkwart zeigt sich beeindruckt vom Fachwissen seiner Gastgeber: „Sie haben hier viele Argumente vorgebracht“, attestiert er ihnen „enormen Sachverstand“ und zeigt Verständnis. Er befürworte eine kritisch-konstruktive Haltung zum Thema: „Wir wollen erneuerbare Energien ausbauen. Mit Maß und Mitte. Mit Umsicht.“ Das gelte übrigens nicht nur für Windenergie, sondern auch für Photovoltaik und Geothermie: „Wir müssen uns mit einem Mix breiter aufstellen.“

Andreas Pinkwart, NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, ließ sich anhand von Modellen und Schautafeln zahlreiche Argumente gegen den Bau von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft erläutern. Foto: Sabine Tegeler

Plan für Bundesratsinitiative

Was er den Kritikern jetzt zusagen wolle und könne: Sein neuer Windkrafterlass mit einem Mindestabstand von 1500 Metern zu Wohnbebauung werde auf gesetzliche Basis gestellt, auch werde in Kürze mitgeteilt, wie sich das im Landesentwicklungsplan niederschlagen soll und man wolle eine Bundesratsinitiative dazu einleiten. „Wir tun alles, was wir im Wahlkampf versprochen haben und das unverzüglich.“ Allerdings, räumt Pinkwart ein: „So was wie das mit dem Landesentwicklungsplan, das braucht Zeit.“

Die hat der Minister jetzt auch noch, sein nächster Termin in Bocholt ist erst später. Und so lässt er sich gerne an der Kaffeetafel im Schatten nieder, freut sich über selbst gebackenen Kuchen und ein Tässchen Kaffee. Und plaudert ungezwungen und locker mit seinen Gastgebern.