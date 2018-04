Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines Pkw bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich Alleestraße/ Guissener Straße. Laut Mitteilung der Polizei war ein 50-jähriger BMW-Fahrer von Beckum in Richtung Dolberg unterwegs, wurde kurz vor der Einmündung Alleestraße / Guissener Straße langsamer und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 67-jährigen Ahlenerin. Die verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 24 000 Euro. Die Feuerwehr vom Löschzug Hauptwache und Dolberg unterstützte den Rettungsdienst und klemmte an den beteiligten Fahrzeugen die Batterien ab.