Grüner Hahn kräht von evangelischen Kirchen

Auf dem Kirchturm wird der „Grüne Hahn“ wohl auch künftig nicht krähen. Denn das müsste er folgerichtig von allen Türmen der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen tun. Die hat nämlich als Ganzes am 17. März das Gütesiegel für „Kirchliches Umweltmanagement“ erhalten. Übrigens als erste Kirchengemeinde im Kirchenkreis Hamm.

„Das war ein längerer, umfangreicher Prozess“, stellte Pfarrerin Martina Grebe, Umweltbeauftragte der Kirchengemeinde, am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Pauluszentrum fest. Am Anfang stand am 19. November 2015 der Grundsatzbeschluss des Presbyteriums, das kirchliche Umweltmanagement nach Maßgabe des „Grünen Hahns“ einzuführen. „Wir sind nicht bei Null angefangen“, führte Grebe aus. Energiesparlampen habe es auch schon früher gegeben. Aber erst bei der schrittweisen Umsetzung des Umweltmanagementprogramms sei ihr und der fünfköpfigen Ar­beitsgruppe, bestehend aus Marion Schröder, Ulrich Schulte und Horst Schulte, Manfred Röttjes und Kirchbaumeister Markus Eggert, klar geworden, wie umfangreich die Aufgabenstellung sei. Vor allem bei Themen wie Arbeitsschutz, Umgang mit Gefahrstoffen oder der gesamten Beschaffung habe die Gruppe sehr viel gelernt.

Als erste Maßnahmen hat sich die Arbeitsgruppe für die nächsten vier Jahre die Einsparung von elektrischer Energie um 15 Prozent und von Wärmeenergie um weitere zehn Prozent vorgenommen. Um das Bewusstsein zu schärfen und das Verhalten entsprechend zu verändern, stehen für die nächste Zeit Schulungsmaßnahmen mit Mitarbeitern und Nutzergruppen der kirchlichen Räumlichkeiten auf dem Programm. Erste Ansätze für einen Bewusstseinswandel hat die Umweltbeauftragte bereits festgestellt, wenn gesagt werde: „Das dürfen wir jetzt nicht mehr machen, nachdem wir ,Grüner Hahn´ geworden sind.“

Besonders stolz sind die Pfarrerin und ihr fünfköpfiges Team auf die umfangreiche 50-seitige Bestandsaufnahme, für die insgesamt fünf Kirchen und Gemeindehäuser begutachtet wurden, um mögliche Schwachstellen aufzudecken und Gegenmaßnahmen einzuleiten. An Schwachstellen mangelte es nicht. So ist vielfach die Wärmedämmung verbesserungswürdig, wie Grebe ausführte.

Eine Baustelle im Umweltbericht sind auch die Außenanlagen. „Dabei ging es bislang immer nur um die möglichst pflegeleichte Gestaltung,“ räumt Grebe ein. Kriterien wie die Anlegung einer Bienenwiese seien außen vor geblieben. Aber um das zu realisieren, werde Sachverstand von außen benötigt.

www.evkirche.ahlen.de/ueber uns/gruener hahn/