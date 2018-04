Leas farbenfrohe Silhouette

Sie konnten ganz frei arbeiten, die Kunstschüler der Klasse zehn am Gymnasium St. Michael. Ihre Lehrerin Vanessa Möbes hatte es ihnen überlassen, ob sie eine Collage erstellen, mit Acrylfarben oder mit Zeichenstift arbeiten, abstrakte oder gegenständliche Motive wählen. 15 Ergebnisse dieser freiwilligen Schularbeit lagen am Donnerstag auf den Tischen im Weinhaus Schulz und warteten auf Begutachtung der Jury. Ihre große Aufgabe: das Etikett für den diesjährigen Gourmetmarkt-Wein aussuchen.

Und wie in jedem Jahr machten es sich die Jurymitglieder nicht leicht. Ulrike Sudhues, Christiane Struckholt, Marcus Schulz, Andreas Bockholt, Salih Celik als Gourmetmarkt-Gastronomen, Bernd Münstermann als Vertreter des Sponsors Sparkasse, Lehrerin Vanessa Möbes und Schulleiterin Mechtild Frisch sowie Vertreterinnen der Ahlener Presse diskutierten ergebnisoffen, schoben den einen oder anderen Entwurf erst beiseite und holten ihn dann wieder dazu. Mal ging es in der Argumentation um Farbigkeit, mal um Identifikation. Denn eines war klar: Der Ahlener Gourmetmarkt soll sich im Etikett widerspiegeln. Das hatte auch Vanessa Möbes ihren Schüler mit auf den Weg gegeben: „Sie sollten die Atmosphäre einfangen.“ Begriffe wie Werseufer, Geselligkeit, Genuss, Freude und Sommer in dem Etikett bildlich zu vereinen, das war die Aufgabe.

Leas Entwurf. Foto: Lea Uetrecht

Am besten gelungen, da war sich die Jury schließlich nach intensivem Austausch und Abstimmung einig, ist das der Schülerin Lea Uetrecht. Sie entwarf ein farbenfrohes Bild vom sonnigen Gelb bis zum feurigen Rot, an dessen Rändern die Stadtsilhouette mit Heimatmuseum, St. Bartholomäus, St. Marien, Moschee, blauem Wasserturm und Förderturm keinen Zweifel daran lässt, wo der Gourmetmarkt zu Hause ist.

Der Entwurf wird nun von einem Grafiker druckfertig gemacht, so dass er passend zu Pfingsten die Flaschen zieren kann.

„Wie in jedem Jahr“, lacht Marcus Schulz, gebe es wieder einen trockenen Silvaner, der sich beim Gourmetmarktpublikum bewährt hat. Und für Rosé-Liebhaber steht eine Cuvee aus Rheinhessen parat.

Der 17. Gourmetmarkt läuft an Pfingsten, vom 18. bis 20. Mai, am Werseufer. Zur Eröffnung ist dann auch Lea Uetrecht eingeladen, die dann für ihre Kreativität und Kunstfertigkeit belohnt wird.