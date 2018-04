Drohne filmt über Buschhoffs Kreisel

Autofahrer mussten sich am Donnerstag nicht beobachtet fühlen, um auf ihrer Fahrt durch den sonnigen Westen registriert zu werden. Mini-Kameras an Verkehrsschildern, unscheinbare Zählkästen an Straßenrändern und eine Drohne hoch droben in der Luft sammelten Daten, die eine zentrale Frage beantworten soll: Wie fließen die Verkehrsströme?

Am Vortag mit dem Hinweis der Datenschutzeinhaltung öffentlich gemacht, wurde der Sachbearbeiter für Verkehrsfragen im Rathaus am Donnerstagmorgen doch nervös, weil die angekündigten Kameras nirgendwo zu finden waren. Weder in den Kreuzungspunkten Kapellenstraße / Hohle Eiche oder im Knotenpunkt Robert-Koch-Straße, noch an Buschhoffs Kreisel. Ein Anruf bei der für die Datenerhebung beauftragten Firma brachte dann Entspannung: „Sie waren so gut versteckt, dass sie nicht auf Anhieb zu sehen waren“, lacht Hilbert. Und: ganz klein. Eines der Objektive schwebte in 100 Metern Höhe über Buschhoffs Kreisel. Zu bestimmten Zeiten hob hier eine Drohne ab, um im Film GPS-punktgenau festzuhalten, wohin die Fahrt geht.

„Versteckte Kamera“ – an Buschhoffs Kreisel. Foto: Ulrich Gösmann

Die Zahlen sind Grundlage weiterer Verkehrsplanungen. Heino Hilbert nennt die Umgestaltung der Weststraße, das Radwegekonzept und auch das Wohnquartier Richard-Wagner-Straße, auf der eine Diagonalsperre – zunächst auf Probe – Ruhe ins Revier bringen soll. Doch wie verändert sie den Verkehrsfluss im Umfeld? Ergänzend zu den Minikameras registrieren Zählkästen über diesen Donnerstag hinaus in einer Parallel-Erhebung Bewegungen an den dann noch verbleibenden zwei Ausfahrtsmöglichkeiten Robert-Koch- und Weststraße, um nach dem Test Vergleichszahlen zu haben.

Unabhängig von den Erhebungen sollen in Kürze die provisorischen Parkbuchten auf der Wagner-Straße von Gelb auf Weiß gesetzt werden.