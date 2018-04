Schicht am Schacht: „Big Wall“ schließt

Das „Big Wall Klettercentrum“ schließt. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir (. . .) unser Engagement als Pächter der Indoor-Kletteranlage auf der Zeche Westfalen in Ahlen zum 30.04.2018 beenden“, informiert das Team um Betreiber Ryck Purschke auf seiner Website. Über Facebook läuft parallel der Verkauf von Mobiliar und Inventar.

Hermann Huerkamp, Geschäftsführer der Projektgesellschaft „Zeche Westfalen“, bestätigt am Donnerstag im Redaktionsgespräch das Ende nach zwölf Jahren „Big Wall“, setzt der schlechten Nachricht aber eine gute hinterher: „Wir haben bereits einen neuen Betreiber. Was wunderbar ist. Er wird den Kletterbetrieb weiter fortsetzen.“ Namen und Konzept zu einem späteren Zeitpunkt.

Er, so Huerkamp, habe es schon etwas länger gewusst. Die Betreiber hätten es aber erst jetzt auf ihrer Homepage öffentlich gemacht. Die Kletterhalle sei ein sehr wichtiger Imagefaktor. „Wir sind nicht nur ein klassisches Gewerbezen­trum. Wir haben auch aktive Flächen für den Freizeit- und Sportbereich.“ Darunter eben die Kletterhalle, eines der Aushängeschilder mit regionaler Strahlkraft. Die Anlage werde schwerpunktmäßig von Freizeitsportlern genutzt, sei aber auch immer wieder Ziel von Gruppen bis hin zu Klassenausflügen.

Nach zwölf Jahren Zeit für eine Modernisierung. Foto: Ulrich Gösmann

Der Betreiberwechsel läuft nicht ganz nahtlos. „Nach zwölf Jahren Dauerbetrieb werden wir eine Pause benötigen, um zu modernisieren. Aber auch, um andere Schwerpunkte zu setzen“; so Huerkamp. Er gehe von einer achtwöchigen Schließungszeit aus. Eine Ausnahme werde am 4. Mai gemacht, wenn die „Zeche Westfalen“ Austragungsort eines Seilzugangs- und Industriekletterer-Symposiums sei. Die Projektgesellschaft habe mit den Veranstaltern Verträge geschlossen und darin auch vereinbart, dass nicht nur draußen geklettert werde. Dem Team um Ryck Purschke dankt der Vermieter ausdrücklich für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zu den Gründen des Abschieds will sich Hermann Huerkamp nicht äußern. In den vergangen Monaten waren bereits die Öffnungszeiten verkürzt worden. „Big Wall“ betreibt auch eine Anlage in Senden.