Sanierung in kleinen Schritten

Die Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses am Donnerstag in der Südenkampfbahn hatten sich zumindest die Mitglieder der CDU- und SPD-Fraktion anders vorgestellt. Sie erwarteten in einem gemeinsamen Antrag aus Dezember von der Verwaltung ein Gesamtkonzept zur Zukunft und Sanierung der Sportstätte.

Die Verwaltung hatte den Inhalt des Antrags allerdings anders aufgefasst, als er von der Politik gemeint war und hielt kein Konzept bereit. Sie hatte aus dem Antrag herausgelesen, dass ein Konzept über die Zukunft des Gesamtareals erstellt werden solle. Vor dem Hintergrund, ob es im Umfeld des Ahlener Südens im Weiterbestand eine Zukunft gibt, auch im Hinblick auf die Lärmbelästigung. Daher hatten die Verwaltungsvertreter die Sitzung an der Südenkampfbahn so aufgefasst, dass sich die Politik erst vor Ort ein Bild machen wolle, um dann in die Konzeption einzusteigen.

Die Kommunalpolitiker aber wollten eigentlich Antworten auf die Sanierungsfähigkeit des Gebäudes haben. „Ich bin enttäuscht, dass wir noch keine Nägel mit Köpfen machen können“, zeigte sich Frank Viehfeger (SPD) verwundert.

Schon beim Besichtigungsrundgang stellten alle Beteiligten fest, dass die Sporthalle der ehemaligen Mammutschule in einwandfreiem Zustand ist und deshalb keiner weiteren Diskussion bedarf. Von der Tribüne an der Südenkampfbahn stehen zurzeit nur noch die Stützen, das Dach musste aus Sicherheitsgründen abmontiert werden. Nachdem Ausschussmitglied Martin Temme (B90/Die Grünen) berichtete, dass diese maximal von 20 Personen in einem Spiel genutzt wird, verständigte sich der Ausschuss schnell darauf, dass die Planung einer kleineren Version angegangen werden solle.

Auch beim Kunstrasenplatz war man sich nach den Ausführungen von Bernd Theismann von der FSG Ahlen und Martin Temme von Rot-Weiß Ahlen einig, dass sich der Platz zwar im Endstadium seiner Lebensdauer befinde, dennoch aber noch für etwa vier Jahre bespielbar sei. „Der Platz ist top in Ordnung“, lobte Martin Temme.

Der Option des Abrisses des Gebäudes erteilte die Politik eine klare Absage. Hier wurde auch die Funktion des Clubheims als Veranstaltungsraum gesehen, der sich hoher Frequenz erfreue. Damit fiel eine weitere Option, die Umkleiden und Nassräume an die Sporthalle anzuschließen, weg.

Vielmehr äußerte Udo Zambo (SPD) den Wunsch, wenn möglich das Gebäude um zwei weitere Umkleiden zu erweitern. Eine Sanierung müsse möglich sein, ergänzte er, die Renovierung einiger Räume durch die Vereine sei geradezu vorbildhaft.

„Wir nehmen mit, dass eine Affinität zur Anlage besteht“, bilanzierte Fachbereichsleiter Christoph Wessels. Die Verwaltung wird jetzt einen Sachstand erarbeiten und ein Konzept zur Sanierung in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum vorlegen.