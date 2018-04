Geschichte im Hochformat

Am 18. April 1998 wurde der Ahlener Boxer Norbert Nieroba WBU-Weltmeister im Supermittelgewicht. Der Kampf ist fast bis auf den Tag 20 Jahre her. Da es zu diesem Wettkampf noch ein Plakat mit der Unterschrift von Norbert Nieroba gibt, reifte bei Dieter Massin vom Sportarchiv-Team der Gedanke, historische Plakate auszustellen, die mit dem Ahlener Sport in Verbindung stehen.

Mehr als 50 Plakate befinden sich im Sportarchiv, davon sind elf in den kommenden vier Wochen im Café der Stadtbücherei zu sehen.

Voraussetzung: Die Plakate mussten hochformatig und „Fünfer oder Nuller“-Jubiläumsplakate sein. So kamen Ankündigungen von Sportveranstaltungen aus sieben Sportarten zusammen.

Das älteste stammt aus Mitte der 1920er Jahre, als der Sport- und Spielverein Ahlen (SSA) die Platzeinweihung „Gertrudenhof“, dem späteren „Theresienhof“ an der Warendorfer Straße, ankündigte. Gegner des Freundschaftsspiels war damals der Marine Sport-Club Wilhelmshaven.

„Jedes Plakat erzählt eine Geschichte“, erklärte Fachbereichsleiter Christoph Wessels. Aber das könne auch gar nicht anders sein, es liege im Charakter von Dieter Massin, Ausstellungsgegenstände immer an Personen oder besonderen Ereignissen festzumachen. So befindet sich dann auch neben jedem Plakat eine Geschichte, die die Zusammenhänge erklärt. Zudem sind über einen QR-Code weitere Informationen abrufbar.

Dieter Massin kam bei der Ausstellung ins Schwärmen, verwies auf die Deutsche Crossmeisterschaft 1993 auf dem Bundeswehrgelände, bei der der spätere Olympiasieger Dieter Baumann seinen ersten Titel holte. „Für mich ist das hier Ahlener Sportgeschichte“, verdeutlicht Massin den Wert der Ausstellung.

Auch Norbert Nieroba erinnert sich gern an seinen WM-Titel zurück, den er nach Punkten knapp gewann: „In der zwölften Runde ging Soon Botes noch zu Boden, es war ein verdienter Sieg.“

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei kostenlos besichtigt werden. Dort liegt dann für ein Gewinnspiel auch ein Fragebogen zu den Plakaten aus. Gewinne sind Freikarten für ein Spiel der Fußballer von Rot-Weiß Ahlen oder den Handballern der Ahlener SG und von der Bädergesellschaft. Am Dienstag, 24. April, bietet Dieter Massin um 17 Uhr zudem eine Führung durch die Ausstellung an. Weitere Termine folgen.