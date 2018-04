Ahlener von Gastgebern bestens umsorgt

„Takket være Ahlener“, schallte es am Mittwochmorgen durchs Mikrofon, als Oberstleutnant Claus Klaris seine Gedenkrede auf dem einstigen Schlachtfeld von Düppel hielt. Der dänische Heimwehr-Chef begüßte die Ehrengäste aus Westfalen – verbunden mit einem hörbaren Dank für deren Treue. „Es war seinerzeit der Freundeskreis Ahlener Soldaten, der die Idee zu dieser gemeinsamen Gedenkfeier vorbrachte“, sagte Klaris. „Wir schulden es uns selbst, unsere gemeinsame Geschichte ernstznehmen.“

Zum 18. Mal nahm eine Abordnung aus der Wersestadt an der Zeremonie nahe der dänischen Stadt Sonderburg teil. Doch noch nie waren die Ahlener derart intensiv in das Rahmenprogramm eingebunden wie in diesem Jahr. „Unsere Gastgeber haben das dreitägige Besuchsprogramm erstmals komplett organisiert“, freute sich Hans-Dieter Samson, Vorsitzender des Freundeskreises Ahlener Soldaten. „Wir wurden sehr gut umsorgt, bekamen Unterkünfte, Betreuer und Verpflegung in einem Umfang gestellt, wie wir es nicht erwartet hatten. Man konnte wirklich spüren, wie sehr den Gastgebern die Verbindung zu Ahlen am Herzen liegt.“

Als der Freundeskreis unter Federführung seines heutigen Ehrenvorsitzenden Rolf Kersting im Jahr 2000 die Initiative ergriff, die Erinnerung an den Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, bei dem auch Ahlener ihr Leben ließen, gemeinsam mit den Dänen zu pflegen und dabei aktive Versöhnungsarbeit unter den früheren Kriegsgegnern auf den Weg zu bringen, war es kaum denkbar, dass Soldaten und Zivilisten beider Seiten einmal auf Augenhöhe gemeinsam am Gedenken teilnehmen. Zuvor hatten die Feierstunden immer getrennt stattgefunden.

Inzwischen ist das gemeinsame Gedenken fester Bestandteil der Erinnerungsarbeit. Insofern bedauerte es der ehemalige Kommandeur der Heeresunteroffiziersschule Sonderburg, Jens Peter Rasmussen, dass zum ersten Mal keine militärische Abordnung aus der „Westfalen-Kaserne“ gestellt wurde. „Es wäre schön, wenn wir im kommenden Jahr wieder Soldaten bei uns begrüßen könnten“, betonte er.

Freundeskreis Ahlener Soldaten in Dänemark 1/72 Zum 18. Mal war eine Abordnung aus Ahlen bei der Gedenkfeier auf den Düppeler Schanzen bei Sonderburg zu Gast. Foto: Christian Wolff

In einem Vortrag stellte Major Tobias Tesch die Aufgaben der Heimwehr vor. Bevor die Gastgeber zu einem Kameradschaftsabend luden, überreichte Hans-Dieter Samson einige Gastgeschenke und übermittelte die Grüße von Rolf Kersting, der aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Fahrt teilnehmen konnte. Am Folgetag besuchte die Gruppe im Beisein von Major Henrik Hansen das ehemalige Konzentrationslager Froslev, das 1944 von den deutschen Besatzern angelegt wurde. Zum ersten Mal ermöglichten es die Gastgeber den Ahlenern auch, an Veranstaltungen teilzunehmen, die bis dato nur Dänen vorbehalten waren. Als Höhepunkt sei hier der Festabend in der Sporthochschule Sonderburg zu nennen mit mehreren Hundert geladenen Besuchern.

Auf dem Rückweg machte die Reisegruppe in Hamburg-Finkenwerder Station – zur Besichtigung der „Airbus“-Werke.