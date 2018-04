Nicht nur bei den Gastgebern im Nachbarland äußerte sich Unverständnis, sondern vor allem bei denjenigen, die sich mit viel Herzblut und durch ehrenamtlichen Einsatz für die friedensfördernde Sache stark machen. Gerade angesichts der Tatsache, dass den deutschen Gästen zum ersten Mal auch die Tore zu Veranstaltungen geöffnet wurden, die jahrzehntelang nur Dänen vorbehalten waren.

Warum gab es auf die Einladung an die „Westfalen-Kaserne“, die nach Angaben der dänischen Heimwehr und des deutschen Landeskommandos in Kiel rechtzeitig ausgesprochen und zudem in vielen Gesprächen des Freundeskreises Ahlener Soldaten bekräftigt wurde, keine Resonanz? Bislang war es für alle Verbände und Kommandeure am Standort Ahlen eine Selbstverständlichkeit, sich hier einzubinden und Präsenz zu zeigen. Der Eindruck, dass die Führung des Aufklärungsbataillons 7 an der Fortführung der gewachsenen Freundschaft zwischen einstigen Kriegsgegnern eher minderes Interesse entgegenbringt, drängt sich auf. Schließlich war es für deren Vorgänger trotz Auslandseinsätzen, Fortbildungen und anderen Dienstverpflichtungen nie problematisch, eine militärische Abordnung zu stellen. Bleibt zu hoffen, dass die Weichen im kommenden Jahr anders gestellt werden.