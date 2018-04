Ryck Purschke: Das Gesicht der „Big Wall“

Darüber sprechen – fällt ihm noch schwer. „Ich krieg‘ sofort Pippi in die Augen“, entschuldigt sich Ryck Purschke und reibt sich die Gänsehaut von seinen starken Armen. „Die Big Wall war mein Baby.“ Und er war das Gesicht der „Big Wall“ in Ahlen. Ende April ist Schluss. Nach zwölf Jahren. Warum, erklärt der 44-Jährige am Freitagmittag in einem persönlich-offenen Redaktionsgespräch.

„Die Branche boomt wie verrückt“, lässt Purschke aufhorchen. Doch in Ahlen rechne es sich einfach nicht. Ein Phänomen – ganz gegen den Trend. Mitgesellschafter Karl-Heinz Thelen, der die Seile in der „Big Wall“-Zen­trale in Senden in den Händen hält, versucht Erklärungen: „Es hat vielleicht etwas mit der strukturschwachen Region zu tun.“ In Senden habe er früher an sechs Tagen in der Woche aufgehabt. „Jetzt machen wir sieben.“ Nah an Münster und einem „großartigen Studentenpublikum“ laufe es richtig gut – und das schon im 23. Jahr. Ryck hätte in Ahlen alleine weitermachen können. Doch das sei aus nachvollziehbaren Gründen keine Option für ihn gewesen. Seit zwei, drei Jahren stehe die Entscheidung im Raum.

Purschke erinnert sich an den Tag, an dem Thelen plötzlich mit den Plänen vor ihm gestanden habe. Da war der gebürtige Emsländer, der heute in Drensteinfurt lebt, noch Freizeitkletterer in Senden. „Schau mal!“ habe er gesagt. „Am 5. August 2006 haben wir dann das rote Bändchen mit dem Bürgermeister durchgeschnitten.“ Angetrieben von der Begeisterung, sein Hobby zum Beruf zu machen. Heute sagt Purschke selbstkritisch: „Wir haben uns damals zu wenig Gedanken über Ahlen gemacht.“ Ein Naherholungsgebiet habe hier drum herum entstehen sollen, eine Fachhochschule mit der richtigen Zielgruppe fürs Klettern, eine Bikerstrecke auf der Halde, die noch immer nicht freigegeben sei. Ebenso eine Tangente für die Direktanbindung. „Und was haben wir jetzt? Hier hält samstags und sonntags nicht mal ein Linienbus.“ Am „Big Wall“-Konzept könne es nicht liegen. Mit einer Hallenhöhe von 23 Metern und einem Indoor-Hochseilgarten sei die Anlage nicht nur damals einzigartig gewesen. „In dieser Konstellation sind wir bis heute unübertroffen.“

Der Name „Big Wall“ verschwindet aus Ahlen. Auch Purschkes Fahrzeug. Foto: Ulrich Gösmann

Das Kletterzentrum in Senden sei nur ein Drittel so groß, laufe und rechne sich aber. Die Entscheidung, Ende April zu schließen, sei eine rein wirtschaftliche. „Das Herz sagt was ganz anderes“, gesteht Ryck Purschke und kämpft erneut mit den Tränen. „Big Wall“ – sein Baby – sei ein Teil seines Lebens. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Projektgesellschaft lobt er ausdrücklich. Die Reaktionen derer, die regelmäßig kommen, seien in diesen Tagen schwer auszuhalten, kämen aber von Herzen. Unter seinen Stammgästen ein älteres Ehepaar – 81 und 83 Jahre alt. Wer einmal anfange, komme nicht mehr davon los.

Loslassen – das ist jetzt auch sein großes Problem. Zukunftspläne hat der gelernte Radio- und Fernsehtechniker noch keine. Als Industriekletterer wolle er sich zunächst einmal über Wasser halten – und dann mal schauen. . .