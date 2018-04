Manfred Falk vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unterrichtete den Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag, dass Handwerker bei der Ursachenfindung eindringendes Wasser und falsche Lüftung verantwortlich für den Schimmel gemacht hätten. Verschiedene Regeneinläufe wurden gesäubert und auch Verrohrungen ausgetauscht. Zudem wurde der Schimmel von einem Fachunternehmen bekämpft. „Wir sind in einem Messbereich, wo keine Gesundheitsgefahr besteht“, kommentierte Manfred Falk die Ergebnisse einer Luftmessung, die in vier Wochen wiederholt werde.

Zeitweise wurde die Sporthalle nur über die Außentüren belüftet, jetzt ist eine Lüftung auch über die Fenster möglich. Der Decken- und Wandbereich wurde in den Osterferien gestrichen, die Halle grundgereinigt. „Die Halle macht jetzt schon einen anderen Eindruck“, bestätigte die Ausschussvorsitzende Rita Pöppinghaus-Voss (CDU). Die freiliegenden Kabel sind nun hinter Wanddosen versteckt.

Im Bereich der Zuschüsse für investive Maßnahmen gab Detlef Muntschick vom Fachbereich Sport zwei Anträge bekannt: Der TC Blau-Weiß Ahlen plant die Erneuerung seiner Nasszellen, der Kostenaufwand liege bei 14 400 Euro. Beim Reit- und Fahrverein steht eine Hallenbodenerneuerung an, die 27 000 Euro koste. Der jeweils 30-prozentige Zuschuss der Stadt liege bei Bewilligung bei 4300 beziehungsweise bei 8100 Euro. Die Beträge könnten dann in den Haushalt für 2020 einfließen.

Ausschussvorsitzende Rita Pöppinghaus-Voss gab zudem zur Kenntnis, dass der Sportehrentag für Kinder und Jugendliche am 7. Mai um 17 und 18 Uhr stattfinden wird. Zu Beginn der Sitzung an der Südenkampfbahn hatte sie Martin Temme (B90/Die Grünen) mit der Verpflichtung zum Sachkundigen Bürger als Ausschussmitglied begrüßt.